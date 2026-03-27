Nakon kratkog smirivanja u Hrvatsku stiže novo zahlađenje, meteorolog: 'Ovo se događa jednom u 100 godina'

Prema podacima DHMZ, Hrvatsku sutra čeka postepeno smirivanje vremena nakon razornog nevremena koje se osjetilo diljem zemlje. U Gorskoj Hrvatskoj se ipak i dalje očekuje snijeg i stvaranje novog snježnog pokrivača, dok će najviše sunčanih razdoblja biti u Istri. Vjetar će biti značajan, u unutrašnjosti umjeren do vrlo jak sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu bura, mjestimice s olujnim udarima. Najniže temperature kretat će se od 0 do 5 °C, na Jadranu između 6 i 9 °C, dok će najviše dnevne biti između 9 i 14 °C, a u gorju tek od 4 do 6 °C.

Prema izvješću HRT, subota će biti nešto manje vjetrovita, ali i dalje nestabilna i hladna. Kiša će padati mjestimice, osobito u prvom dijelu dana, dok će u gorju prevladavati snijeg. Posebno se ističe hidrološka situacija, zbog obilnih oborina posljednjih dana, na nekim područjima uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava. HRT navodi i iznimne količine oborina koje su zabilježene diljem zemlje. Primjerice, u Daruvaru je izmjereno 53,8 mm kiše, u Sisku 49 mm, na Sljemenu 56,9 mm, dok je u Ogulinu palo čak 108,2 mm, gotovo prosječna količina za cijeli mjesec. Vrlo visoke vrijednosti zabilježene su i u Krapini, Križevcima, Bednji i Bjelovaru, gdje je u samo 24 sata palo više oborine nego što je uobičajeno za cijeli ožujak.

Regionalno gledano, na istoku Hrvatske prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu kišu i jak sjeverni vjetar, uz temperature do 10 °C. U središnjoj Hrvatskoj zadržat će se svježe i vjetrovito vrijeme, uz postupno smirivanje vjetra tijekom dana i povremena sunčana razdoblja. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u Lici, uz jutarnje temperature oko -1 °C. Na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano i uglavnom suho, ali uz jaku i olujnu buru, dok će u Istri biti stabilnije i sunčanije. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, uz kišu u prvom dijelu dana i snijeg ili susnježicu u višim predjelima unutrašnjosti. Na krajnjem jugu očekuje se smirivanje vremena tijekom poslijepodneva.

Do početka idućeg tjedna vrijeme će ostati nestabilno. Na kopnu će i dalje povremeno padati kiša, a u gorju snijeg, dok će na Jadranu prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz povremene oborine i buru. Temperatura se neće znatnije mijenjati. Prema analizi portala Istramet, riječ je o snažnom nevremenu koje je zahvatilo širu regiju. U Gorskom kotaru palo je više od pola metra snijega, lokalno i do 80 centimetara, dok su u kontinentalnim dijelovima zabilježene štete zbog olujnih udara vjetra. Istra je pritom prošla relativno bez većih posljedica, nakon prolaska fronte i obilne kiše, bura je brzo stabilizirala vremenske prilike.

Istramet također navodi da vikend donosi postupno smirivanje vremena, ali uz zadržavanje oblaka i bure. Temperature će lokalno porasti i do 17 °C, no i dalje će biti ispod prosjeka za ovo doba godine. Hladniji zrak sa sjevera Europe zadržat će se i početkom idućeg tjedna, pa se nastavak hladnijeg razdoblja očekuje do početka travnja.

Uzroke ovako izraženih vremenskih prilika objasnio je meteorolog Darijo Brzoja za Dnevnik.hr.„Kolege iz DHMZ-a su pravovremeno upozoravale cijeli ovaj tjedan. Kako su prognoze postajale preciznije, podizala se razina upozorenja. Uz sinkronizaciju svih žurnih službi možemo smanjiti ugrozu života i u konačnici imovine.“

Brzoja naglašava kako je riječ o rijetkom meteorološkom događaju: „Riječ je o cikloni koja je brzo nastajuća. Sa sjevera nam se spustio hladan i vlažan zrak. Hladan zrak je uzrokovao i veliku količinu snijega. Centar te ciklone išao je duž Jadrana i imao je jake gradijente koji su uzrokovali jak i olujan vjetar.“

Upozorio je i na moguće rekordne udare vjetra: „Ako se podaci potvrde, udar vjetra od 120,6 km/h u Zagrebu bio bi rekord za ovo područje.Ono o čemu se često priča je usporedba s olujom u Zagrebu iz 2023. godine kad smo imali udar vjetra od skoro 92 kilometara na sat. Postoji bitna razlika. Ljetne oluje traju pola sata, do sat vremena. Dva sata maksimalno. Ovo već traje više od 24 sata. Taj dugotrajni, jak i olujan vjetar s konstantnim orkanskim udarima ono je što prouzroči ovakvu štetu. Udar od 120 kilometara na sat na ovom području očekuje se jednom u sto godina“. Meteorolog ističe da će se vjetar postupno smirivati, ali da opasnost i dalje postoji zbog već oštećene infrastrukture i vegetacije.