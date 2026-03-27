Putin pozvao oligarhe: Imamo samo jedan cilj, a ovo je vaš zadatak

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od oligarha da doniraju u državni proračun kako bi se stabilizirale financije zemlje dok se nastavlja invazija na Ukrajinu, izvijestio je jučer portal The Bell pozivajući se na neimenovane izvore, prenosi Reuters. Navodi se da se Putin u četvrtak sastao s vodećim ruskim poslovnim ljudima iza zatvorenih vrata.

Financial Times također je objavio slično izvješće pozivajući se na tri osobe upoznate s tim pitanjem. The Bell, pozivajući se na izvore, rekao je da je Putin razgovarao o financiranju vojske i nastavku rata, koji je zašao u petu godinu od ruske invazije u veljači 2022. Rusija će se boriti, rekao je Putin, sve dok ne zauzme preostala područja istočne ukrajinske regije Donbasa koja nisu pod njezinom kontrolom, dodaje se u izvješću.

The Bell je također izvijestio da je milijarder Suleiman Kerimov na sastanku s Putinom obećao donirati 1,23 milijarde dolara. Prvi put od početka invazije ruski je predsjednik potvrdio pad BDP-a. Izvori su ranije ovog mjeseca rekli za Reuters da ruska vlada priprema moguće smanjenje od 10 posto za potrošnju koja nije nužna u ovogodišnjem proračunu, ali konačna odluka ovisit će o održivosti rasta cijene nafte izazvanog ratom u Iranu s obzirom na to da zbog poremećaja tržišta Rusima nepredviđeno rastu prihodi.

Možda i zbog novih prihoda Rusija prodaje na dražbi prirodne resurse na okupiranim ukrajinskim teritorijima, uključujući nalazište zlata u Luhanskoj oblasti. Prava na razvoj nalazišta zlatne rude Bobrykivske prodana su za 9,7 milijuna dolara tvrtki koju kontrolira ruska rudarska tvrtka Polyanka. Prema podacima s aukcije, ležište sadrži procijenjenih 1,64 metričke tone zlata, što bi po trenutačnim tržišnim cijenama moglo vrijediti gotovo 260 milijuna dolara. Prije nego što je Rusija anektirala Krim i započela rat u istočnoj Ukrajini 2014. godine, tu je lokaciju razvijala australska tvrtka Korab Resources. Reuters je izvijestio da Moskva stavlja desetke ovakvih projekata na okupiranim teritorijima na online aukciju, uključujući rudnike, kamenolome i poljoprivredno zemljište.

Na drugom kraju svijeta Pentagon razmatra preusmjeravanje vojne pomoći namijenjene Ukrajini na Bliski istok, izvijestio je Washington Post pozivajući se na neimenovane izvore upoznate s tim pitanjem. Prema izvješću, oružje koje se razmatra uključuje presretačke rakete protuzračne obrane naručene putem programa Prioritetna lista zahtjeva Ukrajine (PURL), koji omogućuje drugim članicama NATO-a financiranje nabave američkog oružja za Ukrajinu.

Ukrajinski dužnosnik rekao je za Kyiv Independent da su zabrinuti zbog takve mogućnosti. Dužnosnik Ministarstva rata rekao je da američka vojska ostaje predana osiguravanju da i američke snage i njihovi saveznici budu opremljeni za uspjeh, ali je odbio raspravljati o detaljima. Trump je 26. ožujka ponovno objavio nepotvrđeno izvješće prema kojem su američke obavještajne službe navodno presrele poruke ukrajinske vlade u kojima se raspravlja o zavjeri za usmjeravanje novca za financiranje ponovnog izbora bivšeg predsjednika Joea Bidena 2024. godine.

Trumpova objava na Truth Social dolazi usred njegova pritiska na Ukrajinu da napravi ustupke Kremlju u mirovnim pregovorima, a također slijedi nakon Trumpove odluke u ožujku da ukine sankcije na rusku naftu kako bi ublažio energetsku krizu izazvanu iranskim ratom. Navodna zavjera trebala je preusmjeriti stotine milijuna američkih poreznih dolara namijenjenih čistoj energiji u Ukrajini u SAD za financiranje Bidenove kampanje za reizbor 2024. i Demokratskog nacionalnog odbora (DNC), prema navodnim presretnutim razgovorima koje je citirao Just the News.

"Ukrajinska vlada i neimenovano američko vladino osoblje, putem USAID-a u Kijevu, navodno su razvili plan kojim bi se osigurale stotine milijuna dolara američkih poreznih obveznika za financiranje infrastrukturnog projekta za Ukrajinu, koji bi se koristio kao pokriće za slanje otprilike 90% sredstava dodijeljenih DNC-u za financiranje kampanje za reizbor Joea Bidena", navodi se u sažetku navodnih presretnutih razgovora koje je citirao Just the News.