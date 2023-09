Đoković: Igrat ću još 20 godina, ostala mi samo jedna želja: olimpijsko zlato

Srpski tenisač Novak Đoković još jednom je dokazao da mu ni ove sezone nema premca. Osvojio je tri od četiri Grand Slam turnira ove sezone. Nakon Australian Opena i Roland Garrosa osvojio je i US Open pobijedivši u finalu Rusa Danila Medvjedeva sa 6:3, 7:6 (5), 6:3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court. Đoković je u svom desetom finalu u New Yorku stigao do četvrtog trofeja (2011., 2015., 2018., 2023.) i postao najstariji pobjednik posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni u Open eri (od 1969.), nadmašivši Australca Kena Rosewalla koji je 1970. osvojio naslov s 35 godina. Srpski tenisač tako je na najbolji način obilježio povratak na vrh pojedinačne ATP ljestvice, s kojeg je izgurao Španjolca Carlosa Alcaraza.

– Počeo sam dobro meč, drugi set bio je ključan, trajao je skoro dva sata, mislim da u karijeri nisam igrao duži set. Rus je bo bolji u tom setu, više je zaslužio uzeti ga, ali preokrenuo sam stvari u dodatnoj, 13. igri. Odigrao sam jedan udarac bolje od njega i to je bilo dovoljno. U trećem sam se osjećao bolje, osjećao sam prije toga da gubim zrak, nisam osjećao noge, bio sam strašno umoran poslije svake izmjene udaraca – rekao je Novak.

Neizbježno pitanje novinara nakon finala bilo je – do kada će trajati Novakova karijera?

– Ljudi vole pričati, ima puno različitih mišljenja, ali ne razmišljam o prestanku. Istina, mladi dolaze, posebno tu mislim na Alcaraza. Ali uvijek mi je cilj, svake godine, osvojiti sve Grand Slamove. Ostaje mi žal što ove godine nisam osvojio Wimbledon, ali uvijek bih potpisao da osvojim tri u jednoj godini. Nastavit ću sigurno igrati na vrhunskoj razini, osjećam se dobro, imam dobro okruženje, dobar tim. Da, Grand Slamovi će sada biti prioritet. Ne igram previše na drugim turnirima, ali uvijek gledam biti na vrhuncu forme na Grand Slamovima, to su uvijek emocije koje me motiviraju, svakog dana. Ponekad se pitam što mi ovo treba, koliko ću još ovako, imam ta pitanja u glavi, ali znam da sam još uvijek tu i ne želim napustiti ovaj sport dok god sam na vrhunskom nivou. Napustit ću tenis za jedno 22-23 godine i mislim da ćete me morati gledati još malo – našalio se Đoković.

Poslije zadnjeg osvojenog poena Nole je potrčao kćeri u zagrljaj...

– Razmišljao sam da što brže priđem mreži i da zagrlim svoju kćer. Nisam znao da će sjediti tamo, bilo je malo mjesta u mom boksu, ali kada sam izašao na teren, ona se stalno smijala. Uvijek vidim taj dječji osmijeh i energiju, to mi je davalo snagu. Kada sam postao otac, bila mi je želja da doživim da osvojim Grand Slam pred njima...

Imao je najbolji svjetski tenisač još nekoliko snova kada je počinjao svoju karijeru.

– Rekao sam da mi je bio san biti broj jedan i osvojiti Wimbledon. Postavljao sam si sve veće ciljeve kroz karijeru, ali nisam razmišljao toliko o povijesti, o tjednima na mjestu broj jedan ili o broju osvojenih Grand Slamova. Nije mi cilj posljednjih nekoliko godina, kada sam srušio sve rekorde, najduži niz na prvom mjestu. Nije mi cilj da sam stalno na tom mjestu... Sada mi predstoji Davisov kup pa ću vidjeti što ću igrati. Branim dosta bodova, a s druge strane Alcaraz nema puno za braniti. Cilj mi je osvojiti naslov s reprezentacijom Srbije, onda bih mogao reći da je sezona bila savršena – kaže Đoković.

Zlatna medalja na Olimpijskim igrama jedino je što mu nedostaje.

– Zanimljivo je to u vezi Olimpijskih igara, to mi je neostvareni cilj i nadam se da ću ga do kraja karijere ostvariti. Igre su svake četiri godine, razmišljam, ako ne završim karijeru nakon Pariza i ako tamo ne osvojim zlato, igrat ću u Los Angelesu 2028. godine.

Nakon što je podijelio svoju radost sa svima u svojoj loži, Đoković se ponovno spustio na teren i za dodjelu trofeja odjenuo majicu s brojem 24 na leđima i s natpisom "Mamba forever" s prednje strane, kao posvetu tragično preminulom košarkaškom velikanu Kobeu Bryantu.

– Kobe je bio poznat po hrabrosti kada bi se lomio rezultat, uvijek bi preuzimao odgovornost i bio je vođa svoje momčadi. To ga je svrstalo među najlegendarnije košarkaše svih vremena. Kada su preminuli on i njegova kći, to me jako rastužilo jer smo bili bliski. Hvala čovjeku što mi je u tako kratkom vremenu dizajnirao majicu. Eto, Kobe se umirovio brojem 24 na dresu, a upravo sam toliko dosad osvojio Grand Slamova – kaže Novak.

Đoković je u ovoj godini osvojio Australian Open, Roland Garros i US Open, a zastao je u finalu Wimbledona u kojem ga je svladao Carlos Alcaraz. Tri Grand Slam titule u 2023. znače i da je sad jedini koji je četiri puta u istoj godini osvojio barem tri od četiri najveća turnira. To je napravio i 2011., 2015. i 2021. godine. Federer ima tri takve godine. ATP posebno vodi ljestvicu tenisača po broju naslova s velikih turnira. U tu kategoriju ulaze Grand Slam titule i titule sa završnog turnira, turnira iz Masters 1000 kategorije, kao i zlata osvojena na Olimpijskim igrama. Đoković nema olimpijsko zlato poput Nadala (ima broncu iz 2008.), ali je po Mastersima (rekordnih 39), završnicama (6) i Grand Slamovima (24) daleko ispred svih sa 69 takvih uspjeha. Nadal ima 59, Federer 54. U Open eri nije se dogodilo finale US Opena u kojem su finalisti u zbroju godina stariji od Đokovića i Medvjedeva. Prije su taj rekord držali Pete Sampras i Andre Agassi.

Nisu rijetki slučajevi da se Novak Đoković lati mikrofona i otpjeva neku pjesmu nakon što osvoji Grand Slam, a takav slučaj bio je i u New Yorku. Naime, zagrljen s trofejom Đoković je poslije finala sudjelovao i u karaokama na terenu. Dobio je zadatak otpjevati pjesmu "My way" čuvenog glazbenika Franka Sinatre.