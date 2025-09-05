Naši Portali
BEZ PUNO NAPETOSTI

Đoković glatko ispao u polufinalu US Opena, Alcaraz ga svladao s 3:0 u setovima

Exhibition - Juan Martin del Potro v Novak Djokovic
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 23:47

Alcarazu je ovo drugo polufinale u New Yorku, prvi put je tu fazu igrao 2022., kada je na kraju i osvojio turnir.

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz plasirao se u finale US Opena nakon što je u polufinalu svladao Srbina Novaka Đokovića rezultatom 6:4, 7:6 (4), 6:2. Za pobjedu mu je trebalo nešto manje od dva i pol sata.

Alcarazu je ovo drugo polufinale u New Yorku, prvi put je tu fazu igrao 2022., kada je na kraju i osvojio turnir. Iako je Đoković u drugom setu pokazao znakove povratka i pokušao nametnuti ritam, Španjolac je bio smireniji u ključnim poenima i uspio je osvojiti tie-break. U trećem setu Đoković je potpuno pao, pa je Alcaraz bez većih problema zaključio meč.

U finalu koje se igra u nedjelju, mladi Španjolac će snage odmjeriti s boljim iz dvoboja Jannik Sinner Felix Auger-Aliassime.

US Open Novak Đoković Carlos Alcaraz

TR
tranica
00:22 06.09.2025.

Alkaraz je postao prejak. Snažan, brz, eksplozivan, tehnički potkovan. Ni krakati talijanski Švabo u nedjelju nema šanse.

