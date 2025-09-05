Đoković glatko ispao u polufinalu US Opena, Alcaraz ga svladao s 3:0 u setovima

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz plasirao se u finale US Opena nakon što je u polufinalu svladao Srbina Novaka Đokovića rezultatom 6:4, 7:6 (4), 6:2. Za pobjedu mu je trebalo nešto manje od dva i pol sata.

Alcarazu je ovo drugo polufinale u New Yorku, prvi put je tu fazu igrao 2022., kada je na kraju i osvojio turnir. Iako je Đoković u drugom setu pokazao znakove povratka i pokušao nametnuti ritam, Španjolac je bio smireniji u ključnim poenima i uspio je osvojiti tie-break. U trećem setu Đoković je potpuno pao, pa je Alcaraz bez većih problema zaključio meč.

U finalu koje se igra u nedjelju, mladi Španjolac će snage odmjeriti s boljim iz dvoboja Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime.