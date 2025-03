Dok nema Sandre i Marije, Laura kolo vodi u hrvatskom bacanju diska

Na zimskom bacačkom prvenstvu Hrvatske u Splitu nisu nastupile dvije najbolje hrvatske diskašice, Sandra Elkasević i Marija Tolj, pa je priliku iskoristila i osvojila prvo mjesto Laura Delač, članica riječkog kluba Kvarner. Nije prvi put da Rijeka ima dobru bacačicu diska. Svojevremeno je to bila Vera Begić koja je do pojave Sandre bila najbolja hrvatska diskašica.



– U Hrvatskoj nije baš puno mladih zainteresirano za bacanja, a i pažnja je više usmjerena na druge sportove. Takva je onda i konkurencija. Na europskoj i svjetskoj razini, konkurencija je dosta jaka. Prije atletike sam se kratko bavila triatlonom, a kada sam upisala atletiku, bacačke discipline su bile one u kojima sam bila najbolja pa sam se za njih i opredijelila. Najdraža bacačka disciplina će mi uvijek biti disk jer je poseban osjećaj dobro odraditi tehniku i vidjeti poboljšanje rezultata – rekla je Laura Delač.



Nije teško pogoditi tko su Laurini uzori...



- Uzor su mi Sandra Elkasević i Valarie Allman, svaka iz svojih razloga. Sandra ima jak sportski duh i drago mi je što svojim rezultatima predstavlja Hrvatsku. Valarie ima lijepu tehniku i zanimljivo je vidjeti na koji način treniraju Amerikanci.



Laura se sa svojom grupom bacača priprema za novu sezonu. Prošlu sezonu završila je kao treća na tablici sezone u bacanju diska, iza Sandre, Marije i Lucije Leko, s hicem preko 50 metara što joj je bila dugogodišnja želja.



- Ove godine su mi trener, kao i nekoliko prijatelja s treninga, puno pomogli da više vjerujem u sebe, stoga čvrsto vjerujem da ću uskoro postići zadane ciljeve.