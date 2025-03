Iza poznatog Hrvata teški su trenuci, njegova priča zvuči potpuno nevjerojatno

Hrvatska atletska reprezentacija otpiutovaa je u Nizemsku gdje u četvrtak počinje Europsko dvoransko prvenstvo. Nastupit će sedmero naših atletičara i atletičarki – Filip Pravdica, Roko Farkaš, Marin Čeko (svi dalj), Veronika Drljačić (400 m), Nina Vuković (800 m), Mia Wild (60 m prepone) i Marino Bloudek (800 m). Na dosadašnjim europskim dvoranskim prvenstvima Hrvatska nikad nije osvojila medalju. Čak ni u vrijeme kada je nastupala Blanka Vlašić. Ali zato imamo šest medalja sa svjetskih dvoranskih prvenstava. Blanka Vlašić osvojila je dvije zlatne, srebrnu i brončanu medalju u visu, Branko Zorko bio je treći 1993. na 1500 metara, a Filip Mihaljević treći u bacanju kugle 2016. u Portlandu. Dakle, zadnju medalju na atletskim dvoranskim prvenstvima osvojili smo prije devet godina.

Objektivno, teško da ćemo u Nizozemskoj do prve europske dvoranske medalje. Nada su nam daljaši, posebice Filip Pravdica, hrvatski rekorder sa 8,35 metara, ali na otvorenome. Ove godine najduži skok u dvorani mu je 7,63 metara. Duže skokove od njega imali su Marin Čeko (7,68) i Roko Farkaš (7,73), aktualni svjetski juniorski prvak. Prvo mjesto u dalju nekako je sigurno rezervirano za Grka Tentogloua, a drugo za Talijana Furlanija koji je ove sezone u dvorani imao skok od 8,37 metara. Za broncu ima više kandidata, nadamo se da će među njima biti i Filip Pravdica.

- Kad sam skočio prvi hrvatski rekord već su počele priče kako sam sad odjednom, preko noći, postao kandidat za medalje na svim velikim atletskim natjecanjima. Polako, idemo stati na loptu, a onda polako od natjecanja do natjecanja. Puno toga ovisi o tome jesam li se probudio s bolovima ili ne. Naime, imao sam dvije operacije kuka. Nakon prve operacije imao sam stanku od godinu i pol, nakon druge operacije nisam skakao deset mjeseci. Poslije svake operacije dva mjeseca nisam smio hodati bez štaka. Da, zvuči sad pomalo nevjerojatno da nakon dvije operacije skačem ovako daleko. Opet, ako su bolovi taj dan kada se probudim jaki, onda nije ugodno. Ali, nikad nisam htio odustati od sporta. Išao sam s pozitivom prema naprijed i eto sve se vratilo. Nije mi problem natjecanje, odradim ga i budem u komi dva dana, ali onda to prođe i uspijem se oporaviti do idućeg. Pokušavam ne skakati unutar deset dana. Najveći su mi problem treninzi. Teško povežem sustavno više od 2-3 tjedna treninga, jer čim uđem u neki malo jači režim, počne mi smetati i onda moram dozirati. Doslovno ima dana kad pogledam u nebo i kažem – danas ništa, idem na kavu - kaže nam Pravdica.

Atletika nije bio prvi izbor sporta kojim ste se bavili?

– Daleko do toga. Prvo sam trenirao tenis, pa nogomet i na kraju karate. Atletiku sam počeo trenirati tek u sedmom razredu osnovne škole. I to sasvim slučajno. Nastupao sam za školu na Erste Plavoj ligi i bio drugi u visu. Taj rezultat me nekako zainteresirao pa sam počeo trenirati vis. Onda sam na jednom prvenstvu Hrvatske u kadetskoj kategoriji skočio u dalj 6,50 metara i odlučio se za tu disciplinu. Inače, da nije bilo društva, dobrih prijatelja u atletici, odavno bi napustio sport.

Uz to što ste sjajni atletičar, odličan ste i trener u klubu Mladost.

– Treniram jednu sjajnu generaciju od 20 atletičara i atletičarki. Nisam se specijalizirao samo za jednu disciplinu, treniram, nekoliko disciplina.

Malo ljudi zna da ste bili aktivni i u nogometu?

- Pet godina sam radio u nogometnom klubu Lokomotiva, kao kondicijski trener. Bio sam dio juniorske ekipe Lokomotive kojoj je trener bio Nikica Jelavić. Individualno sam radio s Marinom Šotičekom, Matijom Friganom, Lukom Stojkovićem, pa s Marom Kosovićem koji je vrhunska špica u U-18 reprezentaciji, s kadetom Petrom Pfeiferom...