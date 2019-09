Dobre vijesti stižu iz Madrida, izbornik Dalić može odahnuti

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je od 9.rujna imao ozlijeđen aduktor desne noge, priključio se suigračima na treningu Real Madrida te s njima normalno trenirao.

Vezni 34-godišnji igrač je dosad individualno vježbao nakon što je ozlijedio nogu na utakmici Azerbajdžan - Hrvatska. Modrić je propustio utakmice protiv Paris SG-a, Levantea i Seville.

- On te Isco i Marcelo se osjećaju bolje. Sva trojica su na korak do povratka u momčad pa ćemo vidjeti kako ćemo to odraditi - rekao je trener Zinedine Zidane na konferenciji za medije u Madridu.

- Nisam zabrinut ozljedama, no strašno mi smetaju. To je dio nogometa koji je izvan naše kontrole. Pazimo na svoje igrače ali potrebno je prihvatiti da su nekada ozlijeđen - dodao je.

Real Madrid je ljetos promijenio šefa fizičke pripreme igrača.

- Fizička priprema se nije promijenila puno. Vjerujem ljudima s kojima radim - istaknuo je Zidane.

Modrić je u utorak sudjelovao u vježbanju posjeda lopte i međusobnoj utakmici odigranoj na skraćenom terenu.

Real Madrid će u srijedu igrati pred svojom publikom protiv povratnika u ligu Osasune, a u subotu će u derbiju gostovati kod gradskog rivala Atlética. Zidane nije rekao hoće li Modrić biti na popisu za neku od te dvije utakmice.

Athletic Bilbao i Real Madrid vode na prvenstvenoj tablici s 11 bodova, a bod manje imaju Granada, Real Sociedad, Sevilla i Atlético.

U ponedjeljak je hrvatski izbornik Zlatko Dalić uvrstio Modrića na popis igrača za kvalifikacijske utakmice za odlazak na EURO 2020. protiv Mađarske 10. listopada i Walesa 13. listopada.

Modrić ove sezone ima više odigranih minuta za Hrvatsku nego za Real Madrid. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao 180 minuta a za španjolski klub 78 od mogućih 540 minuta.

Modrić, stoper Sergio Ramos, lijevi bek Marcelo i ofenzivni Eden Hazard u ponedjeljak su na svečanosti u Milanu bili uvrštenih u najboljih 11 igrača za prošlu sezonu u organizaciji svjetske nogometne federacije Fife.

U utorak su se sa svojim peharima fotografirali sa svojim suigračima na treningu tijekom čega im je Zidane zapljeskao.

