LJEPOTICA IZ BIH

Djevojka iz Srebrenice prekinula sa Schumacherovim sinom i sada ljubi veliku svjetsku zvijezdu

Laila Hasanović
Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
08.09.2025.
u 14:31

Sumnje su krenule još krajem kolovoza, kada je Sinner tijekom meča četvrtog kola US Opena na zaključanom ekranu svoga mobitela imao fotografiju djevojke za koju se ubrzo pokazalo da je upravo Laila Hasanović.

Nakon višemjesečnih nagađanja o vezi talijanskog tenisača Jannika Sinnera i manekenke bosanskohercegovačkih korijena Laile Hasanović, strani mediji sada tvrde kako je par zaista u vezi te da zajedno žive u Monte Carlu. 

Sumnje su krenule još krajem kolovoza, kada je Sinner tijekom meča četvrtog kola US Opena na zaključanom ekranu svoga mobitela imao fotografiju djevojke za koju se ubrzo pokazalo da je upravo Laila Hasanović.

Nicoletta Stampfl, suvlasnica slastičarnice Santo Gelato u Monte Carlu, otkrila je da Sinner i Hasanović stanuju u četvrti La Condamine: "Naša je radnja odmah ispod njihove zgrade. Laila mi se jako svidjela, ljubazna je poput Jannika, vrlo jednostavna i prirodna". 

Dodala je kako su, neposredno prije odlaska u SAD, svratili po sladoled i mirno sjedili ispred slastičarnice, bez da ih je itko uznemiravao. Podsjetimo, Laila Hasanović rođena je u Danskoj, a javnost ju je upoznala 2019. kada je bila u finalu izbora za Miss Universe Danske. Rodom je iz Srebrenice kamo nerijetko odlazi.

Poznata je i po vezi s Mickom Schumacherom, tijekom koje je imala priliku posjećivati njegovog oca Michaela što je privilegij koji ima jako malo ljudi. Krajem 2023. godine, Laila je na društvenim mrežama objavila fotografiju prstena, što je izazvalo glasine o mogućim zarukama. Međutim, njihova veza nije opstala, a sada je našla novu ljubav.
