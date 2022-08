Divković srušio Basel, a Janković zabio iz kornera za slavlje Zrinjskog

U prvom susretu 3. pretkola Europske lige Olympiakos je u Pireju odigrao 1-1 protiv Slovana iz Bratislave. Grčki prvak je u drugom pretkolu Lige prvaka iznenađujuće ispao od Maccabi Haife ukupnim rezultatom 1-5, a lošu predstavu pokazao je i u prvom susretu protiv Slovana iz Bratislave. Gosti su poveli u 63. minuti golom Andrea Greena, a izjednačio je Youssef El Arabi u 87. minuti. Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko nije nastupio za grčki sastav.

Maribor je kod kuće izgubio od HJK Helsinkija sa 0-2. David Browne je u 47. minuti doveo finski sastav u vodstvo, a konačnih 2-0 je postavio Bojan Radulović u 64. minuti. Roko Baturina je odigrao cijeli susret za Maribor, Ivan Brnić je igrao do 65. minute, dok je Marin Laušić ušao u igru u 76. minuti.

Malmo je sa 3-0 pobijedio F91 Dudelange, a strijelci za švedski sastav bili su Isac Kiese Thelin (54), Ola Toivonen (81) i Veljko Birmančević (85). Gosti su od 32. minute igrali s igračem manje nakon što je Charles Morre u deset minuta sakupio dva žuta kartona. Za Dudelange je od 38. minute igrao Filip Bojić, bivši igrač Rudeša i Splita.

Zurich je na gostovanju pobijedio Linfield Belfast sa 2-0. Tosin Aiyegun (8) i Wilfried Gnonto (64) zabili su za goste u čijim redovima nije bilo Ivana Santinija.

Nogometaši danskog Brondbya pobijedili su Basel sa 1-0 u prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige, a pogodak je postigao hrvatski nogometaš Marko Divković. Mladi 23-godišnji napadač ušao je u igru u 69. minuta, a pet minuta kasnije je zabio za 1-0 pogodivši kroz noge golmanu Basela. Za Brondby je cijeli susret odigrao Josip Radošević.

Zrinjski je u Mostaru pobijedio Tobol sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Niko Janković u 76. minuti. Mladi veznjak zagrebačkog Dinama koji je na posudbi u Mostaru fantastično je pogodio iz kornera. Za momčad Sergeja Jakirevića branio je Josip Čondrić, Mario Tićinović i Marin Magdić su igrali cijeli susret, Mario Ćuže je igrao do 60. minute, a Janković do 87. dok su Karlo Kamenar i Frane Maglica ušli u igru u 60. minuti. Nikola Mandić je zaigrao posljednje tri minute.

Foto: Jonathan Moscrop August 18, 2020, Nyon, United Kingdom: Umaro Embalo of Benfica closes in on Niko Jankovic of Dinamo Zagreb as he clears the ball during the UEFA Youth League match at Colovray Sports Centre, Nyon. Picture date: 18th August 2020. Picture credit should read: Jonathan Moscrop/Sportimage Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Belgijski Royal Antwerp je na gostovanju pobijedio Lillestrom sa 3-1. Dinis Almeida je doveo goste u vodstvo u petoj minuti, izjednačio je Knudsen u posljednjim trenucima prvog dijela, a u nastavku susreta je Radja Nainggolan zabio dva gola za Anderlecht. Bivši veznjak Intera i Rome zatresao je mrežu u 50. i 86. minuti. Davor Matijaš nije nastupio za goste.

Šahtjor Sologorsk i CFR Cluj su u turskom Adapazariju odigrali bez golova. Lovro Cvek i Gabrijel Debeljuh su odigrali svih 90 minuta za goste, dok su Karlo Bručić, Denis Kolinger i Karlo Muhar ostali na klupi.

Poljski Rakow Czestochowa je na gostovanju pobijedio Spartak iz Trnave sa 2-0. Ivi Lopez je zabio oba gola za gostujući sastav (30, 45-11m). Fran Tudor i Zoran Arsenić su odigrali cijeli susret u pobjedničkim redovima.

APOEL je sa 1-0 pobijedio kazahstanski Kizyižhar, koji je u drugom pretkolu izbacio Osijek. Pogodak odluke zabio je Georgios Efrem u 27. minuti. Anton Maglica nije nastupio za APOEL, dok je Mateo Mužek igrao do 72. minute za goste.

Maccbi Tel Aviv je pobijedio Aris sa 2-0 golovima Đorđa Jovanovića (29) i Erana Zahavija (84). Stipe Perica je za izraelski sastav igrao od 67. minute.

Nefči je u Bakuu u susretu koji je sudio Dario Bel, pobijedio bečki Rapid sa 2-1. Atta Jaber (44) i Kenny Saief (60) su zabili za Nefči, a Guido Burgstaller za goste (90+5). Ivan Brkić je branio za domaćine.

Zorja Luhansk je slavila sa 1-0 protiv Universitatea Craiove. Pobjedu ukrajinskom sastavu donio je Denis Nagnojni u 55. minuti. Susret je igran u poljskom Lubinu, a za goste je prvo poluvrijeme igrao Ante Roguljić.

Vaduz i Konyaspor su odigrali bez pobjednika, 1-1. Franklin Sasere je doveo domaćine u vodstvo u 72. minuti, a izjednačio je Muhamet Demir u 89. minuti. Robert Murić je za goste zaigrao od 61. minute, dok je Domagoj Pavičić ušao u igru 12 minuta prije kraja.

Slavija je u Prag pobijedila Panathinaikos sa 2-0 u susretu u kojem su obje momčadi završile s igračem manje. Ivan Schranz je doveo češki sastav u prednost u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, a pobjedu je potvrdio Moses Usor u 56. minuti. Gosti su od 40. minute igrali bez isključenog Sebastiana Palaciosa, dok je 52. minuti "pocrvenio" i domaći stoper Eduardo Santos. Zvonimir Šarlija je za goste igrao do 88. minute.

Kvalifikacije za Europsku ligu - 3. kolo, prve utakmice

AEK Larnaca (Cip) - Partizan (Srb) 2-1 (Garcia 34, Miličević 70 / Menig 18)

Fenerbahče (Tur) - Slovačko (Češ) 3-0 (Mor 17, Lincoln 45+2, 81)

Malmo (Šve) - Dudelange (Luk) 3-0 (Thelin 54, Toivonen 81, Birmančević 85)

Maribor (Slo) - HJK (Fin) 0-2 (Browne 47, Radulović 64)

Linfield (S. Irs) - Zuerich (Švi) 0-2 (Tosin 8, Gnonto 64)

Olympiakos (Grč) - Slovan Bratislava (Slk) 1-1 (El Arabi 87 / Green 63)

Shamrock Rovers (Irs) - Škupi (S. Mak) 3-1 (Burke 13-11m, Watts 29, O'Neill 90+7 / Queven 77)

Kvalifikacije za Konferencijsku ligu - 3. kolo, prve utakmice

HAJDUK (HRV) - Vitoria (Por) 3-1 (Sahiti 67, Melnjak 75, Krovinović 87 / Miguel 61)

KuPS (Fin) - Young Boys (Švi) 0-2 (Nsame 25-11m, Elia 40)

RFS (Lat) - Hibernians (Mlt) 1-1 (Ilić 85 / D. Vella 39)

Spartak Trnava (Slk) - Rakow (Polj) 0-2 (Lopez 30, 45+1-11m)

Paide (Est) - Anderlecht (Bel) 0-2 (Refaelov 10, F. Silva 40)

AIK Stockholm (Šve) - Škendija (Mak) 1-1 (Guidetti 17 / Hasani 1)

APOEL (Cip) - Kizilžar (Kaz) 1-0 (Efrem 27)

CSKA Sofija (Bug) - St. Patrick's (Irl) 0-1 (Cotter 87)

Lillestroem (Nor) - Antwerp (Bel) 1-3 (Knudsen 45+3 / Almeida 5, Nainggolan 50, 86)

Maccabi Tel Aviv (Izr) - Aris (Grč) 2-0 (Jovanović 29, Zahavi 84)

Molde (Nor) - Kisvarda (Mađ) 3-0 (Hussain 63, Fofana 81, Linnes 82)

Neftči Baku (Aze) - Rapid Beč (Aut) 2-1 (Jaber 44, Saief 60 / Burgstaller 90+5)

Slavia Prag (Češ) - Panathinaikos (Grč) 2-0 (Schranz 45+2, Usor 56)

Šahtjor Soligorsk (Bje) - CFR Cluj (Rum) 0-0

Viking (Nor) - Sligo Rovers (Irl) 5-1 (Tripić 4, Fridjonsson 8, Traore 53, Sandberg 60, Austboe 86 / Cawley 89-11m))

Hamrun (Mlt) - Levski (Bug) 0-1 (Krastev 90+5)

Zorja (Ukr) - Universitatea (Rum) 1-0 (Nahnoinji 56)

Čukarički (Srb) - Twente (Niz) 1-3 (Kovač 59 / Rots 8, Vlap 31, Brenet 43)

Ballkani (Kos) - Klaksvik (F. Oto) 3-2 (Gripši 30, Korenica 41, Rrahmani 50 / Klettskard 69, 88))

Lugano (Švi) - Hapoel Beer Sheva (Izr) 0-2 (Yosefi 39, Selmani 85)

Sepsi (Rum) - Djurgarden (Šve) 1-3 (Tudorie 79 / Edvardsen 26, Asoro 31, 53)

Vaduz (Lih) - Konyaspor (Tur) 1-1 (Sasere 72 / Demir 89)

Brondby (Dan) - Basel (Švi) 1-0 (Divković 74)

Breidablik (Isl) - Basaksehir (Tur) 1-3 (Einarsson 64 / Aleksić 38, 90+2, Turuc 52)

Vikingur (Isl) - Lech (Polj) 1-0 (Sigurpalsson 45+1)

MOL Fehervar (Mađ) - Petrocub (Mol) 5-0 (Dardai 20, Kodro 22-11m, Stopira 35, Petrjak 66, Zivzivadze 88)

Dundee United (Ško) - Alkmaar (Niz) 1-0 (Middleton 61)

Zrinjski (BiH) - Tobol (Kaz) 1-0 (Janković 76)

Odigrano u srijedu:

Viborg (Dan) - B36 (F. Oto) 3-0 (Bonde 21, Leemans 48, Ndione 52)

Riga (Lat) - Gil Vicente (Por) 1-1 (Aurelio 18 / Boselli 63)

Wolfsberger (Aut) - Gzira (Mlt) 0-0

Dunajska Streda (Slk) - FCSB (Rum) 0-1 (Tamm 69)

