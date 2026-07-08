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OKONČAO MANDAT

Evo što je presudilo da se Zlatko Dalić povuče s klupe Hrvatske! To ga je jako pogodilo...

SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić na konferenciji za medije
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Tomislav Dasović
08.07.2026.
u 13:03

Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

Zlatko Dalić okončao je svoju blistavu izborničku epopeju. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Sastanak je trajao skoro tri sata, a na njemu je sudjelovao i Dalićev odvjetnik Davor Radić. Odluku o odlasku Dalić je navodno donio još prije Svjetskog prvenstva, ali posljednjih dana tinjala je nada kako će se izbornik ipak predomisliti, s obzirom na golemu popularnost i potporu koju još uvijek uživa u javnosti. No, do preokreta ipak nije došlo.

Tako hrvatska reprezentacija otvara novo, neizvjesno poglavlje, bez dvojca s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti, izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića – čija se objava o povlačenju tek očekuje.

Što je presudilo da se Zlatko Dalić ipak odluči povući? Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako naprosto više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

"Kako na vas kao izbornika utječu glasine po društvenim mrežama o vašem privatnom životu?" pitali smo ga tada.

"Hvala dragom Bogu na snazi koju daje mojoj obitelji i meni da sve to skupa izdržimo. Zadnjih osam godina bio sam meta svakojakih napada, podmetanja, zavisti nekih koji mi žele neuspjeh, a ovo posljednje pokazuje koliko može ići nisko razina ljudske zločestoće i gluposti. Da ljudi koji se kriju iza lažnih imena po forumima šire laži o meni s ciljem da mi unište obitelj, život, sve ono što sam napravio kroz svoju karijeru. Međutim, sve ovo moju obitelj i mene će samo ojačati, neće me ništa pokolebati na putu kojim idem s reprezentacijom, dapače, još ću jače i bolje zastupati sve ono što živim. Na tom putu moja je obitelj čvrsto uz mene", izjavio je izbornik za Večernji list.

Pet mjeseci kasnije, u dogovoru s obitelji – koja mu je oduvijek bila na prvom mjestu – ipak se odlučio na uzmak. I nitko mu to ne može zamjeriti. Dapače, Dalićev odlazak s funkcije nije priznanje poraza i znak slabosti, nego baš suprotno: častan čin čovjeka koji drži do najveće vrijednosti, obitelji, ali i izbornika koji iza sebe u reprezentaciji ne ostavlja zgarište, nego savršeno posloženu situaciju; provedenu smjenu generacija, s mladim protagonistima već promoviranim na najvećoj svjetskoj pozornici.
Ostavština Zlatka Dalića u hrvatskom nogometu doista je nešto što će se pamtiti, nešto na čemu nam mogu pozavidjeti i najveće svjetske nogometne nacije: dvije svjetske medalje, srebro i bronca, srebro u Ligi nacija, plasmani na čak pet velikih natjecanja, blistave, nezaboravne pobjede nad najvećim svjetskim momčadima svih vremena; Argentinom, Engleskom, Španjolskom, Francuskom, Brazilom. 

Nikada ne smijemo prestati ponavljati: u Dalićevoj eri mala Hrvatska bila je finalist Svjetskog prvenstva, a njezin kapetan Luka Modrić, tada duboko u 34. godini, Zlatna lopta svjetskog nogometa, najbolji na svijetu u svim izborima! Wow!
Kao niti jedan izbornik u bilo kojem sportu, Zlatko Dalić u svojoj je eri uspio sjediniti cijelu Hrvatsku, samo je Dalićeva magija uspjela na ulice glavnog grada tog antologijskog 16. srpnja 2018. godine izvući stotine tisuća raspjevanih, zanesenih hrvatskih ljudi ujedinjenih u podršci našim sportskim herojima. Dalićeva preuzvišena poruka i tada – kada se slavilo, pa sve do danas kada silazi sa scene, ostala je ista, uklesana u kamenu: “Iznad svih – Hrvatska!”.

Iznad svih ostat će još dugo, možda i zauvijek, Zlatko Dalić. Tko god ga naslijedi, teglit će na leđima tešku hipoteku njegovih izvanserijskih planetarnih uspjeha. I vječitu usporedbu: “Ovako bi to riješio Dalić...”.  Zlatko Dalić Hrvatsku je od listopada 2017. godine vodio u 111 utakmica; ima 62 pobjede, 20 neodlučenih i 29 poraza.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 145

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Avatar GF1
GF1
13:25 08.07.2026.

A najviše ste vi mediji tomu krivi

BA
bartol123
13:22 08.07.2026.

Neki ljudi mogu sve podnijeti ali nečiji uspjeh ne,,,,Hvala legendo!

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
13:13 08.07.2026.

Šteta što odlazi! Ne bi se trebao obazirati na mrzitelje nego na one koji ga poštuju. Mrzitelji ne vole i ne poštuju ni sami sebe, zašto bi Dalića ili bilo koga drugog, na bilo kojem radnom mjestu! Kome takvi ljudi išta znače!

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