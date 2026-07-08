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Komentari
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STRANI DRŽAVLJANI KUPILI 90.000 NEKRETNINA UZ OBALU

U manjim mjestima stranci već i većinski vlasnici nekretnina

Autor
Dijana Jurasić
08.07.2026.
u 13:56

Zbog zaštite identiteta, kulture, kvalitete života... druge zemlje u Europi strancima ograničavaju kupnju nekretnina, a Hrvatska nikakvih ograničenja nema niti zna koliko je točno stambenih resursa u stranom vlasništvu. Kako će onda voditi suvislu stambenu i demografsku politiku?

Samo u proteklih deset godina stranci su u Republici Hrvatskoj kupili 89.907 nekretnina, prema dostupnim podacima Porezne uprave za razdoblje od 2016. do kraja ožujka 2026. godine, odnosno pregledu broja kupoprodaja nekretnina prema državi stjecatelja. Međutim, ne zna se koliko stranaca iz i izvan Europske unije posjeduje ukupno nekretnina u Hrvatskoj jer takvi podaci ne postoje javno dostupni na jednom mjestu, a nisu ni prikupljani posljednjim popisom stanovništva 2021., niti ih ima u Registru stanovništva koji je zaživio početkom lipnja ove godine.

Ključne riječi
nekretnine Stranci

Komentara 2

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BM
Brkoni_Mig_31
14:12 08.07.2026.

Tu bi radije zivio nego sa domacon ekipon.

RA
RafaelZDS
14:19 08.07.2026.

Kako smo uvijek znali govoriti pa neće stranac odnjeti zemlju i hotel koji kupi, on će samo profit uzeti a nama ostaviti sve ostalo!

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