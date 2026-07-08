U manjim mjestima stranci već i većinski vlasnici nekretnina

Samo u proteklih deset godina stranci su u Republici Hrvatskoj kupili 89.907 nekretnina, prema dostupnim podacima Porezne uprave za razdoblje od 2016. do kraja ožujka 2026. godine, odnosno pregledu broja kupoprodaja nekretnina prema državi stjecatelja. Međutim, ne zna se koliko stranaca iz i izvan Europske unije posjeduje ukupno nekretnina u Hrvatskoj jer takvi podaci ne postoje javno dostupni na jednom mjestu, a nisu ni prikupljani posljednjim popisom stanovništva 2021., niti ih ima u Registru stanovništva koji je zaživio početkom lipnja ove godine.