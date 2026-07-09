'Izbornik koji nas je namučio': Evo kako se najveći engleski mediji opraštaju od Zlatka Dalića

Britanski The Sun oprostio se od Dalića naslovom koji najbolje pokazuje kako ga pamte na Otoku. Nazvali su ga izbornikom koji je 'mučio Englesku' i otišao nakon gotovo desetljeća, ostavivši iza sebe 'izvanrednu ostavštinu'. Za Engleze je Dalić zauvijek čovjek iz moskovske noći 2018., kada je Hrvatska u polufinalu Svjetskog prvenstva srušila njihove snove i otišla u finale protiv Francuske.

TalkSPORT je Dalićev odlazak opisao kao kraj najuspješnije ere u povijesti hrvatskog nogometa. U njihovom tekstu posebno se ističe da je Dalić Hrvatsku vodio u 111 utakmica, odveo je do finala Svjetskog prvenstva 2018., polufinala 2022. i bronce u Kataru, a s vatrenima je bio i na korak od trofeja u Ligi nacija 2023.

"Utakmica protiv Portugala pokazala se kao 111. i posljednja Dalićeva utakmica na klupi Hrvatske', piše talkSPORT, uz ocjenu da odlazi najuspješniji izbornik u hrvatskoj povijesti.

Španjolska Cadena SER otišla je korak dalje i Dalićev odlazak stavila u širi kontekst trenerskog potresa na Mundijalu. Navode da je nakon Svjetskog prvenstva čak četvrtina izbornika koji su vodili reprezentacije na turniru ostala bez posla ili se povukla. No kod Dalića naglašavaju ono najvažnije: Njegova etapa na klupi Hrvatske bila je najuspješnija u povijesti reprezentacije.

AS je pak cijelu priču pretvorio u oproštaj od jedne nogometne epohe. Španjolski list piše da Dalićev odlazak, zajedno s krajem mundijalske priče Luke Modrića, označava zatvaranje zlatnog poglavlja hrvatskog nogometa. Posebno ističu da će njegovu ostavštinu biti teško nadmašiti.

Njemački Bild Dalićev odlazak smjestio je u kontekst velikog trenerskog potresa na Mundijalu, uz poruku 'kraj jedne ere'. I to je možda najkraći mogući opis onoga što se dogodilo Hrvatskoj: S klupe je otišao izbornik koji je gotovo desetljeće držao reprezentaciju u vrhu svjetskog nogometa.

Dalićeva Hrvatska oprostila se od Svjetskog prvenstva porazom od Portugala 2:1 u utakmici koja je ostavila gorak okus. Mundo Deportivo već je nakon tog susreta pisao o Dalićevoj ljutnji zbog suđenja, posebno nakon poništenog gola Joška Gvardiola u sudačkoj nadoknadi i odluka koje su izazvale velike rasprave.

"Suđenje je bilo užasno", izdvojili su Španjolci Dalićevu poruku nakon ispadanja, u tekstu u kojem su hrvatski oproštaj smjestili u kontekst kontroverzi i velikog razočaranja.

Guardian je, pišući o utakmici Hrvatske i Portugala, naglasio da je riječ bila o jednoj od najdramatičnijih VAR večeri turnira, s nizom poništenih golova i završnicom koja je vjerojatno označila kraj jedne od najvećih hrvatskih generacija. U toj rečenici stane gotovo sve: Hrvatska je još jednom otišla hrabro, ali ovaj put bez nove medalje i bez čudesnog povratka kakve je godinama znala režirati.

ESPN je u ranijim tekstovima o Hrvatskoj podsjećao na Dalićev odnos s Modrićem i na činjenicu da je kapetan vatrenih i na ovom Mundijalu bio simbol reprezentacije. Dalić ga je tijekom turnira opisivao kao igrača koji je odigrao 'istinski fantastično', a njih dvojica zajedno ostaju zaštitni znak najuspješnijeg razdoblja hrvatskog nogometa.

ESPN piše: "Dalić nije samo osvojio medalje. On je reprezentaciju pretvorio u emocionalno središte zemlje, u momčad koja je godinama živjela na granici nemogućeg i redovito ju prelazila."

Uglavnom, svjetski mediji Dalićev odlazak ne tretiraju kao običnu smjenu izbornika. Ovo je kraj jedne ere. Kraj vremena u kojem je Hrvatska, zemlja od nekoliko milijuna ljudi, na najvećoj nogometnoj pozornici izgledala kao velesila.

Dalić odlazi kao najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske. A njegov nasljednik neće preuzeti samo momčad, nego i golemo nasljeđe čovjeka koji je ljestvicu podignuo gotovo do neba.