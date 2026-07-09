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VL EMISIJA

VIDEO 'Dalić je napravio posebno važnu stvar za Hrvatsku, a oba izbornička kandidata su legitimna'

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Željko Janković, Stjepan Meleš
09.07.2026.
u 11:50

Bivši trener Hajduka, Dinama i donedavno bukureštanskog Dinama danas gostuje u Večernjakovoj emisiji Vatreni u Americi kod voditelja i novinara Željka Jankovića

Bivši trener Hajduka, Dinama i donedavno bukureštanskog Dinama gostovao je u Večernjakovoj emisiji Vatreni u Americi kod voditelja i novinara Željka Jankovića. 

- Sav respekt za cijeli posao koji je Zlatko Dalić napravio, počevši od utakmice s Ukrajinom kada su postojali mnogi upitnici. Ono što je jako bitno, konstantno je bila smjena generacija, uvijek se vodilo računa da se priprema nova momčad i kapa mu do poda zbog toga - rekao je Kopić.

- Onaj tko dođe za novog izbornika, neće mu biti lagano jer je letvica visoko postavljena. Teško je reći da možemo podignuti ljestvicu očekivanja što se tiče rezultata, ali izbornik će morat voditi računa o nastavku pozitivne atmosfere i obiteljskog odnosa unutar reprezentacije, zajedno s vodstvom Saveza - kaže nam Kopić.

- Jako je teško držati se na visokoj razini bez dobre taktičke pripreme zajedno sa svojim stožerom, to svi izbornici imaju. Međutim, ta razina motivacija i komunikacije s medijima, savezom, to je izuzetno bitno, a posebno kada znamo koliko je kod nas izražen nacionalni naboj. Tako da bi se složio da postoji povezanost između Ćire i Dalića, obojica su bili jako dobri u tom segmentu - izjavio je. 

- Dalićev nasljednik? O svima sve znamo, kako o Biliću tako i Bjelici. Bilić je imao visok postotak osvojenih bodova u vatrenima, vodio je velike klubove, s njegovim izborom znamo na čemu su i apsolutnu podržavam. Što se tiče Bjelice, ima podršku javnosti i dobar rejting, obojica su legitimni kandidati - smatra Kopić.

Što nam je sve rekao pogledajte u videu na vrhu teksta.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

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