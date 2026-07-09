Poznato tko će biti u stožeru novog izbornika vatrenih: Pomagat će mu omiljeno ime Hrvata

Zlatko Dalić napustio je hrvatsku reprezentaciju, a u njegove zlatne cipele po svemu sudeći uskočit će Slaven Bilić (57), s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata.
Splitski strateg bi u svoj kada trebao dovesti svoja tri dugogodišnja suradnika. U stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica te Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića, doznaje Sport Klub.
Legendarni Ćorluka ima dugačku povijest s Bilićem jer je bivši igrač debitirao pod vodstvom hrvatskog trenera 2006. godine u Livornu protiv Italije kada smo u prijateljskoj utakmici srušili tadašnjeg svjetskog prvaka.
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