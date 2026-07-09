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NOVO VODSTVO

Poznato tko će biti u stožeru novog izbornika vatrenih: Pomagat će mu omiljeno ime Hrvata

Split: Susret Slavena Bilića i Zvonimira Bobana na utakmici Hajduk - Dinamo
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.07.2026.
u 12:15

Zlatko Dalić napustio je hrvatsku reprezentaciju, a u njegove zlatne cipele po svemu sudeći uskočit će Slaven Bilić (57), s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata

Zlatko Dalić napustio je hrvatsku reprezentaciju, a u njegove zlatne cipele po svemu sudeći uskočit će Slaven Bilić (57), s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata.

Splitski strateg bi u svoj kada trebao dovesti svoja tri dugogodišnja suradnika. U stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica te Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića, doznaje Sport Klub.

Legendarni Ćorluka ima dugačku povijest s Bilićem jer je bivši igrač debitirao pod vodstvom hrvatskog trenera 2006. godine u Livornu protiv Italije kada smo u prijateljskoj utakmici srušili tadašnjeg svjetskog prvaka. 
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Vedran Ćorluka Slaven Bilić

Komentara 1

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DI
DijeKusrač
12:29 09.07.2026.

Sve poznata imena. Ma zazivaćete vi Zlatka da se vrati veoma brzo.

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KOMENTAR DRAŽENA KLARIĆA

Odlazak u zemlji čuda: Zašto ćemo Dalića zazivati brže nego što itko misli

Zlatku Daliću potrebno je odati priznanje za najmanje šest ključnih stvari. Prvo, vratio je reprezentaciju cijeloj Hrvatskoj: Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku. Drugo, vratio je naciji, barem na trenutak, osjećaj snage i vlastite važnosti. Treće, stvorio je od Hrvatske respektabilnu nogometnu silu. Četvrto, iza sebe nije ostavio potop, već moćnu, mladu ekipu željnu uspjeha. Peto, uvijek je bio i ostao svoj, imun na sve one zakulisne silnice koje se vrte oko igre s milijunskim transferima. Šesto, ostao je vjeran svojim stavovima, uvjerenjima i svjetonazoru.

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