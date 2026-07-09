Istraga o ubojstvu u Šestinama otkrila mračnu pozadinu. Planirali su likvidaciju dva poduzetnika

Istraga obračuna među dvojicom državljana BiH, koji je u travnju rezultirao ubojstvom M.P. (22), za što je osumnjičen jedan maloljetnik, dovela je i do Dina Konjevića (36) koji se sada sumnjiči za pripremu kaznenog djela zbog čega je završio u - Remetincu. A ispalo je da su akteri ubojstva iz travnja; dakle osumnjičeni maloljetnik i njegova žrtva, malo prije tog događaja došli u Zagreb jer su planirali likvidirati dva poduzetnika.

No krenimo redom. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad Konjevićem, kojeg sumnjiči za dogovor radi počinjenja djela, a sumnjiči ga i za neprijavljivanje kaznenog djela. Konjevića se sumnjiči da je s više za sada nepoznatih osoba znao tko je 12. travnja ubio M.P. (22) u kući u zagrebačkim Šestinama. No to nije prijavio policiji već je o tome komunicirao s više drugih osoba kroz aplikacije za komunikaciju.

Nakon što je tijelo M.P. nađeno, zagrebačka policija je rekonstruirala događaj te je za to ubojstvo osumnjičila maloljetnika, koji je kako ispada, s Konjevićem, M.P i više za sada nepoznatih osoba, tijekom ožujka i travnja 2026. dogovarao ubojstvo dviju osoba. Sumnja se da su osumnjičeni, 8. i 9. travnja u večernjim satima, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu čekali dvije osobe radi počinjenja prethodno dogovorenog ubojstva, ali do ubojstva nije došlo jer se potencijalne žrtve nisu pojavile.

Te žrtve su se spasile, no M.P. nije jer ubijen 12. travnja između 8.15 i 15.05. Sumnja se i da je maloljetnik s kojim je tada bio, u namjeri da ga usmrti, u M.P ispalio najmanje tri hica. Od tri ispaljena hica, dva su pogodila 22-godišnjaka te je on zadobio ozlijede od kojih je na mjestu preminuo. Maloljetnik je nakon toga napustio mjesto zločina, no na ulici su ga u 21.45 uočili policajci. Njegovo ponašanje im je bilo sumnjivo, pa su ga odlučili provjeriti te je uskoro uhićen i naknadno osumnjičen za ubojstvo. Završio je u Remetincu, a sada je kazneno prijavljen i radi dogovora za počinjenje kaznenog djela. Policija je pretragom automobila i stana koje je Konjević koristio našla novac za koji se sumnja da potiče od kaznenog djela, a u zagrebačkoj policiji su napomenuli i da su Konjevića više puta prijavljivali za razna kaznena djela.