Legenda nakon novog skandala: Infantino ne može utjecati na suce, ali zbog optužbi mogu im prijetiti

Šef sudačke komisije FIFA-e Pierluigi Collina branio je suđenje u pobjedi Argentine nad Egiptom 3-2 u osmini finala Svjetskog prvenstva, odbacujući optužbe za pristranost i rekavši da su suci djelovali potpuno neovisno i u skladu s pravilima. U intervjuu objavljenom na inside.fifa.com u četvrtak, Collina je rekao da je kritika sudaca dio nogometa, ali je osudio propitivanje integriteta sudaca nakon što se Egipat požalio na suđenje nakon poraza.

"Konstruktivna rasprava o odlukama uvijek će biti dio nogometa, ali neutemeljene optužbe nemaju mjesta u našem sportu", rekao je Collina."Nitko ne može dovoditi u pitanje integritet sudaca na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Nitko ne može tvrditi da na suđenje FIFA-e može utjecati itko, pa čak ni predsjednik FIFA-e Gianni Infantino."

Collina je rekao da bi takve optužbe mogle izazvati prijetnje sucima i njihovim obiteljima.

Egipat je ispao iz turnira, ali je tvrdio da su bili nepravedno tretirani nakon što je Argentina poništila zaostatak od 2-0 i osvojila pobjedu golom Enza Fernandeza u sudačkoj nadoknadi.

Izbornik Hossam Hassan nakon utakmice tvrdio je da je možda bilo pritiska na suca da Argentina ostane na turniru. Egipatski nogometni savez rekao je da je "nekoliko ključnih incidenata izazvalo ozbiljnu zabrinutost i ostavilo duboka pitanja o dosljednosti i pravednosti odluka koje su izravno utjecale na tijek utakmice".

Egipat je tvrdio da je udarac Mostafe Zica u drugom poluvremenu pogrešno poništen zbog onoga što su opisali kao nepostojeći prekršaj u početku akcije. Egipat je također bio ogorčen što prekršaj nad Mohamedom Salahom nije kažnjen nekoliko trenutaka prije nego što je Argentina pokrenula protunapad koji je doveo do pobjedničkog gola.

Collina rekao je da je VAR ispravno preporučio poništavanje Zicovog gola nakon što je identificirao prekršaj Marwana Attije nad argentinskim braničem Lisandrom Martinezom tijekom napadačke faze posjeda.

„Vjerujemo da je prekršaj prekršaj“, rekao je Collina. „Bez obzira na to čini li se prekršaj očiglednim, ako ga sudac nije vidio na terenu, VAR može intervenirati.“ Talijan je također branio odluku da se Egiptu ne dosudi penal prije pobjedničkog gola Argentine, rekavši da su i sudac i VAR procijenili kontakt između Salaha i Juliana Alvareza kao „normalan nogometni kontakt“.

"Gaženje na protivničku nogu je prekršaj, dok branič koji prvo dodirne loptu, a zatim ostvari normalan nogometni kontakt, nije počinio prekršaj“, rekao je.

Iako je priznao da će neke odluke uvijek uključivati ​​element subjektivnosti, Collina je rekao da je FIFA zadovoljna načinom na koji su se VAR principi primjenjivali tijekom cijelog turnira.