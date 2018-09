Direktor Čavlović: Nažalost, plaće će i dalje kasniti

Jedan od kandidata za ispadanje iz ABA lige igrat će protiv jednog od kandidata za naslov prvaka. Štoviše, Crvena zvezda trenutačno djeluje puno moćnije od Cedevite i Budućnosti.

– Idemo u Beograd bez velikih očekivanja, igrati najbolje što možemo i vidjeti gdje smo u odnosu na momčad koja, premda ne igra u Euroligi, ima snagu euroligaša. Malo sam razočaran time kako su se zvezdaši obračunali s prvakom Budućnosti, no Podgoričani su im upali u mlin, a to ni za koga nije dobro – ističe Cibonin kapetan Marin Rozić kojem će to biti 15. uzastopna sezona u dresu vukova što je u današnje vrijeme rijedak primjer odanosti jednom klubu.

Budući da Ljubičića neće biti tri mjeseca, Cibona traži centra.

– Osluškujemo i pratimo tržište. Opcija je bio i Omić, ali se odlučio za Budućnost – objašnjava trener Ivan Velić.

No, zašto se u Ciboni ne okrenu oko sebe i ne angažiraju lanjskog najkorisnijeg igrača ABA lige Luku Žorića?

– Razgovarali smo, tražio je da mu jamčim mir u momčadi jer bi kao najstariji bio obvezan očuvati ga u svlačionici, a ja mu to ne mogu jamčiti jer uvijek kasnimo s plaćama i tako će biti i dalje. A akoje tako to je dodatni stres – iskren je bio Čavlović, koji traži i novog sportskog direktora:

– Ni s time se nećemo žuriti kao ni s centrom. Možda se pojavi za dva tjedna, a možda ga nađemo tek za dvije godine.