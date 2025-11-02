Naši Portali
Protivnik plavih

Dinamu stigle loše vijesti iz Španjolske uoči europskog ispita, ovo se neće svidjeti navijačima

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Hrvoje Delač
02.11.2025.
u 16:17

Momčad vrijedna više od 140 milijuna eura loše je otvorila sezonu, ali sad se konsolidirala, ima sedam susreta bez poraza

Nogometaši Celte uhvatili su dobru formu taman u najgore vrijeme za nas - pred europski okršaj s hrvatskim doprvakom Dinamom. U 11. kolu španjolskog prvenstva u gostima je pobijedila Levante s 2:1. Mingueza je zabio za Celtu, izjednačio je Arriaga, a pobjedu gostima donio Roman. Valja istaknuti da je domaćoj momčadi bilo teško jer je Vencedor u 27. minuti dobio crveni karton, a deset minuta kasnije Etta Eyong nije iskoristio jedanaesterac. Celti je to četvrta pobjeda zaredom u svim natjecanjima, odnosno sedma utakmica u nizu bez poraza.

Momčad vrijedna više od 140 milijuna eura prema Transfermarktu loše je otvorila sezonu, s osam utakmica bez pobjede. U prvom kolu prvenstva pobijedio ih je Getafe (0:2), uslijedilo je pet remija s rezultatom 1:1 (ukupno ih u sezoni ima sedam, svi istim rezultatom!), te porazi od Stuttgarta i Elchea, da bi se nakon toga konsolidirali.

U Maksimir, dakle, putuju puni samopouzdanja na okršaj četvrtog kola EL-a u kojoj trenutačno zauzimaju deveto mjesto (Dinamo je četvrti, nap.a.). Uz već spomenuti poraz od Stuttgarta imaju pobjede protiv PAOK-a (3:1) i Nice (2:1). 

Ključne riječi
Europska liga Celta Vigo Dinamo

