Navijači s maksimirskog Zapada stali u obranu Mišića: 'Internet bojna neka se ostavi našeg kapetana'

Derbi 12. kola SuperSport HNL-a trebao je biti nogometna fešta, no pretvorio se u arenu kontroverzi čiji odjeci ne jenjavaju. Iako je Dinamo slavio protiv Rijeke s 2:1, pobjedu je zasjenio incident iz 77. minute. Pri rezultatu 1:1, kapetan plavih Josip Mišić napravio je prekršaj nad Tonijem Frukom, a potom je, dok je igrač Rijeke ležao na tlu, zamahnuo nogom pokraj njega, što je pokrenulo opći kaos. U naguravanju koje je uslijedilo, Mišić je izgubio kontrolu, rukom uhvatio za lice Justasa Lasickasa i odgurnuo ga na tlo, a zatim je lagano pljusnuo i Antu Majstorovića. Na opće čuđenje svih na stadionu, sudac Igor Pajač pokazao mu je samo žuti karton, odluka koja je izazvala bijes u riječkom taboru i otvorila pitanje zašto se VAR soba nije uključila. Mnogi su smatrali da je kapetan Dinama zaslužio izravno isključenje, što bi vjerojatno promijenilo tijek utakmice.

Mišićev ispad nije završio posljednjim sučevim zviždukom. Nakon važne pobjede, kapetan je prvotno odbio povesti momčad prema sjevernoj tribini kako bi pozdravio najvjernije navijače, Bad Blue Boyse. Tek nakon intervencije članova stožera, uključujući Ivana Kelavu, nevoljko se vratio, no stajao je po strani, bezvoljno i bez sudjelovanja u proslavi. Navodni trenutak u kojem je pri odlasku u svlačionicu pljunuo prema zapadnoj tribini, očito isfrustriran zvižducima, dodatno je potpalio vatru i izazvao bijes dijela publike. Takvo ponašanje, bez obzira na "vruću glavu", mnogi su ocijenili nedopustivim za igrača koji nosi kapetansku traku kluba s takvom tradicijom.

Reakcija je bila brza i nemilosrdna. Najpoznatija navijačka stranica "Zona Dinamo" objavila je Mišićevu fotografiju uz poruku: "Sram te bilo 'kapetane'", a društvene mreže preplavili su komentari ogorčenih navijača koji su tražili da mu se traka oduzme i da ga klub suspendira. Pokušaj kluba da sanira štetu objavom Mišićeve pomirljive izjave, u kojoj hvali navijače i poručuje "uvijek smo bili i uvijek ćemo biti - jedno!", za mnoge je bio samo dolijevanje ulja na vatru, a komentari poput "Kako vas nije sram ovo objaviti?" i "Morao si dobiti crveni" jasno su pokazali dubinu razočaranja.

Ipak, usred lavine kritika, pojavio se i drugačiji pogled. Skupina navijača s maksimirskog Zapada, okupljena oko stranice "Dinamo iznad svih", stala je u obranu svog kapetana, poručujući "internet bojni" da se ostavi Mišića. U svojoj objavi ponudili su širi kontekst, pitajući ima li kapetan pravo propitivati zašto navijači bojkotiraju navijanje zbog internih svađa i mora li on svaku utakmicu "polagati račune".

"Ima li se pravo kapetan Dinama pitati zašto ti isti navijači zbog svoje unutarnje "stvari" bojkotiraju navijanje tijekom cijele jedne utakmice!? Ima li pravo pomisliti ..pa kako su vaše interne svađe veće od kluba i moram li ja svaku utakmicu dovesti svoju ekipu vama na pozdrav i polaganje računa? Kome navijači odgovaraju za svoje performanse, izvedbe, prekidanja utakmica bakljadom u trenucima kad momčad na tereni ganja rezultat? Jedne " druge" navijače se godinama etiketira kao "pedere" sa zapada!? Godinama nas igrači ne dolaze pozdravit, a dio nas je na sjeveru bio dok još nije grupa ni postojala, kasnije bili dio tog folklora. Mi svoje zadovoljstvo i čast na tribini plaćamo puno, puno više godina i puno skuplje..pa kaj? Dio naših navijača sa zapada barem je jednako redovit na svim tekmama!! Ljudi dolaze sa štakama, s kateterima na tribinu, i nikog to ne jb."

"Pa mi dolazimo na tekmu zbog Dinama i svoje ljubavi za klub i nikakav pozdrav, nikakav loš dan, gubitak živaca i samokontrole nekog igrača to neće promijeniti.. Za kraj dečko je onkološki bolesnik koji je odigrao gotovo sve tekme u zadnjih par sezona za Dinamo i tko zna kaj sve u glavi još prolazi. Pretjerao je jučer u agresiji, zaslužio je hlađenje, ali ovo pljuvanje internet bojne ne...jedino ak ne vrijedi više ona... "i kolcem, i lancem, i bokserom u glavu.. Udari, razvali, za Dinamovu slavu" ili ona vrijedi samo za odabrane. Ostavite se kapetana. Imamo mi većih problema u klubu i na terenu i van terena", dodali su.