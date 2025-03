Dinamu se spočitava da nisu prepoznali hit igrača HNL-a: 'Bolje da je otišao, reći ćemo vam i zašto'

Percepcija javnosti o radu nogometne škole Dinama nije idealna, spočitava se što primjerice niti jedan igrač plavih nije bio u posljednjoj akciji U21 reprezentacije, što jako malo igrača ulazi u prvu momčad, što juniori plavih nisu vodeći u ligi...

No, da situacija u školi nije nimalo loša objasnili su nam direktor akademije Ivo Milić i administrativni direktor Anđelko Ivanjko. Znaju da javnost prije svega gleda na rezultate mlađih kategorija, ali tvrde da škola funkcionira jako dobro, kažu da su u njoj međuljudski odnosi jako dobri, ugovore igrača doveli su se u nekakve normalne financijske okvire. Ako rezultati nekih kategorija nisu kakvi se priželjkuju, razlog može biti i u činjenici da su pomicali najkvalitetnije igre u starije kategorije kako bi u jačoj konkurenciji bolje i brže napredovali, kažu da su tako nastali Jakirović, Mikić, Šuto, Baković i ostali najtalentiraniji dečki.

- Nije rezultat najvažniji, iako ćemo mi prvi reći da želimo sve osvojiti i da pritisak mora postojati jer ti dečki igraju u Dinamu – kažu nam u Dinamu. Pokazali su nam i podatke koliko je u prošlom kolu elitne HNL, i drugog i trećeg razreda nogometa, u seniorskom nogometu igralo onih koji su prošli kroz školu Dinama. Tako je u Prvoj HNL 27 igrača bilo u zapisniku utakmica, a 17 ih je igralo, u drugoj ligi bilo ih je u zapisniku 37, a igralo 20, a u trećem razredu našeg nogometa od 42 prijavljena za utakmicu, igralo ih je 29, dakle plavi su dali stotinjak igrača za ta tri natjecanja u raznim klubovima, a govorimo o seniorskom nogometu. Što znači da Dinamo ne proizvodi samo igrače za plavi klub već za puno širu platformu jer ionako u određenom trenutku ne mogu svi biti u Dinamu.

U školi i dalje planiraju najperspektivnije igrače dizati u starije kategorije, jer ako im je prelako u svojoj dobnoj kategoriji, neće dovoljno napredovati, moraju se navikavati i na stres i na pritisak.

Dinamova škola u svakom slučaju je izvan granica Hrvatske izuzetno cijenjena, uostalom, zato sve kategorije i dobivaju pozive na jake turnire, plaćaju plavima sve troškove samo da dođu, zbog toga i brojni treneri i voditelji škola dolaze u Maksimir gledati kako se to ovdje radi. Uostalom, ugled juniora znatno se još u nogometnom svijetu podignuo igranjem u Ligi prvaka, pa su zato i neki od tih klinaca dobili ponude velikih klubova. Za izostanak boljih rezultata juniora u ligi pomalo krive i činjenicu što su cijelo vrijeme igrali svaka tri dana, igrali su u ligi, pa Ligi prvaka, pa Premier kup u Engleskoj, a Dinamo je iza dortmundske Borussije bila uvjerljivo najmlađa momčad u Ligi prvaka, najmlađa je i u juniorskoj HNL. Kažu u Maksimiru, ako treba 'bildati' rezultate, onda je u juniorima trebalo ostaviti Vrbančića, Pavića, Majića i sve ostale, ali drže da to ne bi bilo dobro.

U Dinamu povijesno imaju slabije rezultate u pionirima, nisu zadovoljni ni s ovom generacijom pionira i zato će raditi doselekciju, neke su igrače već i doveli. No, u zadnjim godinama sve kategorije su svake godine stalno među tri najbolja, a to u svijetu nije tako.

U plavoj akademiji tvrde da je Dinamo najbolji klub za razvoj igrača do 19 godina, a gašenje B momčadi razlog je što taj razvoj dalje nije tako dobar, ali sad se i B momčad vraća pa se nadaju da će se i taj razvoj nastaviti. No, drže da niti jedan klub ne može dati toliko igraču za razvoj, od trenera, preko individualnog rada, svi se klinci prate preko GPS-a, pod kamerama su i sve se može programirati. Dinamovi juniori nisu prvi na tablici, ali u Maksimiru nas uvjeravaju da će i iz te generacije biti pet šest igrača za Dinamo ili neki drugi HNL klub. U Maksimiru još rade plan kako i nakon 19 godina napraviti igraču bolji put jer su znali 'nestati', odlaze na posudbe ili tko zna kuda. I zato drže da je strateško važan potez kluba da se vrati B momčad, koja će doduše startati u četvrtom razredu nogometa, ali plan je za par godina doći do druge lige i tada bi se lakše dolazilo i do prve momčadi.

No, u Dinamu žele i rezultate, jasno im je da se ne može igrača razvijati tako da gubi, mora se navikavati na pobjede, ali rezultat ne smije biti prioritet, kao što nije ni u mladim momčadima europskih klubova, kao što je primjerice Ajax ili još tri nizozemska kluba koji imaju B momčadi u drugoj ligi i zaštićeni su, ne mogu ni ispasti jer su tamo svjesni da tako razvijaju svoje igrače.

No, vremena su se ponešto i kod nas promijenila, nekad su svi dolazili u Dinamo, plavi su mogli dovesti klinca kojeg god su željeli, ali sad su se i drugi klubovi dignuli, vežu ugovorima igrače već od 12., 13. godine iako Dinamo ima najbolje uvjete za rad. Gledajući ostale naše klubove, Dinamo ima najbolju infrastrukturu za nogometnu školu iako je i sadašnji broj terena nedovoljan, no i to je daleko iznad ostalih klubova. Doduše, ne može se mjeriti s akademijama Bayerna, Borussije, Monaca, Salzburga, a da ne govorimo u engleskim klubovima. U Maksimiru imaju i plan poboljšavanja skautske službe, ne samo za prvu momčad, već i za akademiju. Iako nije više lako dovesti mladog igrača ako ga se i 'snimi', i oni traže novac, klub iz kojeg dolazi želi svoje, a znamo da neki naši klubovi plaćaju sad i više od Dinama. Da Dinamo i dalje dobro radi potkrijepili su i brojkama reprezentativaca, od 2006. do 2010. godišta imaju 45 reprezentativaca, ne samo hrvatskih nego i stranih, neki su stalni, neki povremeni.

No, spomenuli smo već da Dinamo nije imao niti jednog U21 reprezentativca.

- Nije realno da Dinamo sad ima igrača za U21 reprezentaciju jer ne igraju seniorski nogomet, oni koji su za tu reprezentaciju kao Vrbančić, Čaić, Topić, Živković bili su tamo, zato i jesu na posudbama da bi igrali, bilo je tamo još dosta igrača koji su prošli našu školu – kažu u Dinamu.

U Dinamu u posljednje vrijeme mladi igrači teško dobivaju priliku u prvoj momčadi, ali tako je i zbog toga što prva momčad nije u komfornoj situaciji, teško je u velikoj borbi u HNL-u gurati mladog igrača.

No, neki mladi igrači Dinama su se probili u drugim klubovima, posljednji je primjer sad Adriano Jagušić koji je počeo sjajno igrati u Slavenu Belupu, pa se plavima spočitava da ga nisu 'prepoznali'.

- I bolje da je otišao, pa u Dinamu se ne bi razvio, u tom je trenutku netko bio ispred njega i da je ostao, vjerojatno bi igrao tko zna gdje. Ovako se probio i bude li trebalo Dinamo će ga kupiti, ali da je ostao vjerojatno ne bi imao nikakvu vrijednost. I u jednom trenutku vam dođe igrač i kaže da se ovdje ne vidi, da želi nekim svojim putom, i tu se ne može ništa kad neće potpisati ugovor. I sad je par kadeta otišlo u Italiji, roditelji, igrač, menadžeri misle da će negdje bolje proći i tu se ništa ne može ako ne želi prihvatiti naše uvjete. Tako je k nama došao Cardoso iz Porta, tako je Olmo došao iz Barcelone jer su tražili nekakav svoj put – vele nam u Maksimiru.

Dinamo je u nogometnom svijetu prepoznat i po Ramljakovu memorijalu, i ove će godine u Maksimir stići jaki klubovi, možda će to biti i skup najjačih dosad, uz Dinamo, svoj usu dolazak već potvrdili Manchester United, Juventus, Benfica, Colo Colo i PSG, a još se pregovara oko ostala dva kluba, u konkurenciji su Feyenoord, Flamingo, Atletico Madrid, Rapid i Bologna.