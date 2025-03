Pada li kvaliteta hrvatskog nogometa? Neki stručnjaci u eter šalju zabrinjvajuću tezu

Dijelu naših prvoligaša ova reprezentativna stanka je dobro došla, pogotovo onima koji se trebaju 'resetirati' nakon slabijih rezultata, pa i onima kao što su Osijek i Lokomotiva koji više nemaju trenere koji su ih doveli do ove stanke u prvenstvu. S druge strane onima koji su se 'zahuktali' ta pauza i nije tako dobro došla, uvijek je lijepo brzo nastaviti niz, tu bi bismo, kad govorimo o borbi za naslov prvaka izdvojili Rijeku koja je s glatko slavila nad Hajdukom i ponovno zasjela na prvo mjesto, a i Dinamo koji je u nizu odigrao dvije jako dobre utakmice, upisao pobjede i sigurno bi na tom valu i dalje 'jašio' napunjen samopouzdanjem, No, i tim klubovima koji su na odmor pa u mini pripreme ušli sa željenim rezultatima, ovi dani dobro doći, za dodatno slaganje igre, za nadopunjavanje fizičkih kapaciteta kako bi onda u posljednjih deset kola prvenstva krenuli što spremniji.

Nakon što se prvenstvo nastavi i odigra to još jedno kolo sljedećeg vikenda, ostaje nam posljednja četvrtina prvenstva koje će očito biti vrlo neizvjesno za sve. Kako u borbi za naslov prvaka u kojoj su Rijeka, Hajduk i Dinamo, tako i u borbi za četvrto mjesto koje može odvesti u europske kvalifikacije, a ni borba za ostanak očito još nije završena nakon što se Šibenik približio Gorici na samo dva boda zaostatka i bez obzira na to što ima unutarnjih nedaća, očito se dečki sa Šubićevca neće predati dok god su u igri za ostanak, a sad to jesu.

Naša je liga postala jako zanimljiva, pa i borba za naslov prvaka, sve je vrlo neizvjesno. Za neke nogometne stručnjake riječ je o ukupnom padu kvalitete. To bi značilo da se Dinamo ozbiljno spustio prema onima koji su ga posljednja dva desetljeća teško slijedili, a čak ni s velikim brojem izgubljenih bodova plavi nisu zaostali koliko su možda mogli da su Rijeka i Hajduk to znali ili mogli iskoristiti.

Ovako Rijeka u tu završnicu ulazi s dva boda više od Hajduka, a pet bodova više od trećeplasiranog Dinama. Taj vodeći trojac više ne bi smio prosipati bodove želi li do naslova prvaka, Hajduk bi u tom kolu trebao imati najlakši posao, njemu na Poljud dolazi Šibenik. No, Gattuso mora biti jako oprezan i vratiti momčad u bolje stanje nakon teškog poraza na Rujevici, a vidjeli smo Splićane u puno utakmica u kojima su i pobjeđivali, ali su igrali vrlo loše, kao u posljednjoj utakmici na svom stadionu kada ih je opasno ugrozila Gorica. Dinamo i Rijeka imat će sigurno težak posao, odlaze momčadima koje su im otkidale bodove, koje dobro igraju. Slaven Belupo igra u posljednje vrijeme najbolje i u Koprivnici će biti jako nezgodan Rijeci, a ništa lakše neće biti ni Dinamo kod četvrtoplasiranog Varaždina.

FOTO Vatrene čeka luksuz u srcu Pariza, jedno noćenje u hotelu prelazi prosječnu plaću

Kako god te sve utakmice u novom kolu završile, još ništa neće biti gotovo jer nam onda slijedi taj još jedan, posljednji krug natjecanja. Vodeća Rijeka nakon Slavena Belupa ide i u goste Lokomotivi koja će ga dočekati s novim trenerom, a još su do kraja čekaju gostovanja kod Istre, Dinama, Šibenika, Hajduka, dok će na Rujevici igrati protiv Varaždina, Osijeka, Rijeke i na kraju Slavena Belupa. Dakle, Rijeka, koja je uglavnom odlična na Rujevici svoju bi sudbinu mogla rješavati na gostovanjima koja su jako teška. Uz to, Rijeka je i dalje jedina od vodećeg trojca 'živa' i u kupu i tu će se dodatno trošiti.

Hajduk svoju prednost vidi u tome što dva velika derbija, s Rijekom i Dinamom igra na Poljudu i tu može puno toga odlučiti, uz te dvije utakmice Splićani su još domaćini (nakon spomenutog Šibenika) Lokomotivi, Istri, dok će na gostovanja kod Slavena Belupa, Varaždina, Osijeka, Gorice i u posljednjeg kolu Šibenika.

Dinamo nakon pauze ide u Varaždin, pa u Puli k Istri, dolazi mu Osijek da bi potom ponovno morao na dva uzastopna gostovanja, kod 'davljenika' Gorice i Šibenika. Slijede mu dva derbija, u Maksimiru s Rijekom i onda odlazak na pakleni Poljud, da bi do kraja igra tri utakmice kod kuće, kao domaćin Slavenu Belupo i Varaždinu, ali kod kuće će igrati i protiv Lokomotive koja bi trebala biti domaćin u Maksimiru s obzirom na to da se očekuju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj. S obzirom na to kakvu su promjenjivu formu vodeći klubovi pokazivali, ne bismo stavili ruku u vatru ni za jednoga od njih da bodove i dalje neće gubiti i da će se izgledi za osvajanje naslova prvaka Rijeke, Hajduka i Dinama mijenjati iz kola u kolu.

Uostalom, tako su i kladionice mijenjale svoja mišljenja o tome tko će biti prvak, Kad je Dinamo zaostajao sedam bodova i loše igrao ispred njega su po kladionicama bili i Rijeka i Hajduk, no kako su plavi počeli bolje igrati, već nakon pobjede nad Slavenom Belupom ponovno su po 'bukmejkerima' postali prvi favorit, a tu su poziciju nakon uvjerljive 3:0 pobjede nad Lokomotivom dodatno učvrstili. Tako je Dinamo favorit za naslov prvaka, na njega je najmanji koeficijent (oko 2,30, ovisno o kladionici), slijedi ga Rijeka (2,70), a Hajduk je ozbiljno pao i sad je na njega koeficijent 3,00, očito mu se ne vjeruje bez obzira na to što ima derbije s Rijekom i Dinamom igra kod kuće.