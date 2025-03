Sporni stoper ponovo u fokusu! Igra loše, Dinamo bi ga se riješio, ali ponestaje im izbora

Bio je odličan na početku, čim je došao iz Ferencvarosa u Dinamo, no onda je zaredao s lošim igrama, u međuvremenu se zakačio i s bivšim trenerom Nenadom Bjelicom koji ga je udaljio iz prve momčadi. No, dolaskom Fabia Cannavara Samy Mmaee je rehabilitiran i vraćen je svlačionicu prve momčadi. I ne samo to, nego je dosta i igrao, odigrao je pet utakmica s punom minutažom, četiri u prvenstvu i jednu u kupu, a onda ga je talijanski stručnjak u Rijeci izvadio nakon 45 minuta i više ga nije vraćao.

Jednu je utakmicu pauzirao zbog kartona, a nakon tog je bio na klupi i ležerno jeo kikiriki. Koliko znamo u Dinamu bi ga se rado riješili, ali je problem što ima ugovor do lipnja 2026. godine, uz to ima i ogromnu plaću, navodno oko 800 tisuća eura godišnje, pa bi nasilni rastanak bio jako financijski bolan za plave.

No, u ovom trenutku ga se sigurno neće rješavati. Nakon reprezentativne stanke Dinamo ima tešku utakmicu u Varaždinu, a na raspolaganju Cannavaru nisu dva jako dobra stopera. Niko Galešić još odrađuje kaznu koju je dobio zbog starta na vratara Hajduka i crvenog kartona, a protiv Lokomotive je svoj treći žuti karton dobio Raul Torrente, tako da ni on ne može igrati protiv Varaždinaca.

Tako bi Mmaee ponovno mogao biti u fokusu Fabia Cannavara. Ima još jednu mogućnost i koliko znamo bliži je tome da uz Theophilea na stoperskoj poziciji zaigra iskusni Stefan Ristovski, koji je na toj poziciji već igrao i u Dinamu i u reprezentaciji Sjeverne Makedonije, doduše, tamo je igrao kad su igrali s tri stopera.

No, ako se i odluči za Ristovskog, bude li potrebe Mmaee mu je prva alternacija s klupe jer drugih stopera nema. Dinamo Perić očito je davno zaboravljen, Mauro Perković je otišao iz Maksimira i sad je Mmaee nužan bar za klupu. Možemo se samo nadati da neće morati ulaziti, bila bi to značajna opasnost za Dinamo u utakmici u kojoj su plavima bodovi još kako nužni, a znamo da Mmaee nije baš pouzdan. Bar nije bio u posljednje vrijeme.