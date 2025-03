Doznajemo: Argentinac je odbio Dinamo! U Maksimir je htjela zvijezda Barcelone, i to je propalo

Dinamova potraga za nasljednikom Marka Marića na poziciji sportskog direktora još uvijek traje, a prema najavama bi se trebala bližiti i kraju. Na čuvenom popisu je bilo sedam kandidata, od čega su šest stranci te jedno domaće ime, a osim tih kandidata Dinamu su se nudila i velika imena poput Barcelonine legende Erica Abidala koji je u međuvremenu pronašao posao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na popisu je bilo još jedno veliko ime, talijanski Argentinac Nicolas Burdisso, no on je na sastanku odbio Dinamo, istaknuvši da preferira svoju karijeru nastaviti u klubovima engleske, španjolske i talijanske lige. Javio nam je to poznati nogometni insajder, talijanski kolega Lorenzo Lepore.

Burdisso je imao iznimno bogatu igračku karijeru, igrajući za klubove poput Intera i Rome te upisavši 49 nastupa za reprezentaciju Argentine. U Interu je osvojio četiri naslova prvaka Italije, a zanimljiva je činjenica da je 2004. doveden na San Siro kao zamjena današnjem treneru plavih Fabiju Cannavaru koji je tada otišao u Juventus.

Nakon igračke karijere Burdisso se 'bacio' u posao sportskog direktora, a u dosadašnjem životopisu je na toj funkciji radio u Boca Juniorsu te u talijanskoj Fiorentini. Njegov trogodišnji period u Firenci bio je iznimno uspješan. Fiorentina je igrala dva finala Konferencijske lige i jedno finale Coppa Italie, a u svakoj od tri sezone klub je bilježio pozitivnu bilancu po pitanju transfera. Stoji iza velikih prodaja, poput onih Dušana Vlahovića (83,5 milijuna eura) i Federica Chiese (44,6 milijuna eura) u Juventus, a ukupna razlika prihoda i rashoda u prijelaznim rokovima je za njegovog mandata u plusu od 66,6 milijuna eura.

Zanimljivo je za istaknuti i da je Burdisso tijekom svojeg mandata sportskog direktora u Fiorentini nekoliko puta radio na transferima s najpoznatijim hrvatskim nogometnim agentom Andyjem Barom. Primjerice, doveo je Barinog igrača Jonathana Ikonéa iz Lillea na ljeto 2021. za 15,4 milijuna eura, a ljeto kasnije i Josipa Brekala iz Wolfsburga za 1,70 milijuna eura. Očekuje se da će Dinamo objaviti ime novog sportskog direktora do kraja reprezentativne pauze.