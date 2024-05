Dinamovci žele igrati u Areni: 'Neka dođe Barcelona, njoj se nadamo'

Futsal Dinamo obranio je naslov prvaka Hrvatske. Tako se pridružio Uspinjači, Glami, Splitu, Gospiću, Nacionalu i Olmissumu koji su također dvaput zaredom osvajali naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Dinamo je osvojio drugi naslov, te tako došao na peto mjesto svih vremena. Po dva naslova uz Dinamo imaju još samo Glama, Olmissum, Gospić i Orkan. Na prvom mjestu, s osam naslova, i dalje je Split, potom slijede Nacional s pet, Uspinjača s četiri te Novo Vrijeme s tri naslova.

Još bolja atmosfera nego lani

– Dečki su složni da iduće sezone idemo po treći uzastopni naslov. To je do sada uspjelo samo Splitu i Nacionalu. Doduše, Splićani su osvojili četiri naslova u nizu, od 2001. do 2004. godine – rekao je Nikola Milojević, predsjednik kluba.

Čini se da je atmosfera u Ciboni bila još bolja nego lani kada ste također osvojili naslov u susretu protiv Olmissuma.

– I meni se čini da je bilo još bolje. Navijalo se od prve do zadnje minute, ali fer i korektno prema suparnicima. Nijedna pogrdna riječ nije išla prema Omišanima. Na utakmicu su kao naši gosti bili predstavnici ostalih hrvatskih klubova i svi su nam rekli – kako da netko ne navija za vas kada vas nitko ne mrzi, jer nema razloga – istaknuo je Milojević.

Hoće li biti promjena u rosteru za iduću sezonu?

– Koliko znam nitko nije izrazio želju da ode. Svi žele treći naslov u nizu, svi žele napraviti i iskorak u Ligi prvaka. Ovoga puta nećemo morati igrati pretkola, nego smo izravno plasirani u glavnu rundu. Ždrijeb je u Nyonu 4. srpnja i po nekim mojim informacijama bit ćemo svrstani u skupinu iz koje tri momčadi idu dalje. U tom slučaju navijam da izvučemo Barcelonu ili Sporting, da budemo domaćini skupine i da se igra u Areni Zagreb – priča predsjednik Futsal Dinama.

Hoće li biti dolazaka?

– Za sada ne. Gledajte, mi smo jedan od rijetkih klubova u ligi koji u svojim redovima ima samo domaće igrače. Svi ostali imaju strance. Mi o tome u ovom trenutku ne razmišljamo. Ako netko i dođe, to će vjerojatno biti netko s prostora bivše Jugoslavije, možda Slovenac ili netko iz Bosne i Hercegovine. U našem rosteru imamo pet igrača koji su potekli iz našeg juniorskog pogona. To je velika stvar. Svaka čast svima, ali za mene je Tihomir Novak odigrao sezonu iz snova, a čovjek ima 37 godina. Odličan je, posebno u doigravanju, bio Nikola Gudasić. Dečko je došao iz Njemačke i vjerujem da će nam on biti najveće pojačanje u sljedećoj sezoni – priča Milojević.

Matija Đulvat ostaje trener?

– Naravno, on je naš Alex Ferguson. Sjajno radi svoj posao, ali ima i veliku pomoć svojih najbližih suparnika, U klubu radi i puno volontera, a što reći za navijače. Imamo daleko najbolje navijače u Hrvatskoj, ali i šire. Ma, Boysi su čudo, svaka im čast – istaknuo je Milojević.

Želim Barcelonu u Areni

Sljedeće sezone nećete više igrati u dvorani II Doma sportova?

– Da, dvorana se zatvara na 18 mjeseci zbog preuređenja. Domaću ligu igrat ćemo u Ciboni, vjerojatno i neke utakmice u dvorani Sutinska vrela u Podsusedu. Želja mi je još od prošle godine igrati u Areni, ali ne bih želio da igramo u Areni, a dvorana bude poluprazna. Barcelona bi sigurno privukla 10.000 gledatelja i zato navijamo da u ždrijebu dobijemo španjolsku megamomčad – zaključio je Milojević.