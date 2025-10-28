Tužno je bilo gledati ovakav Dinamo... Dvije trećine krivnje su na jednom čovjeku, više nema skrivanja

Veliki projekt Dinama odjednom je na klimavim nogama, momčad u koju je ljetos uloženo 20-ak milijuna eura izgubila je već tri utakmice u domaćem prvenstvu, a ono je označeno kao najvažnije. I zalud sad plavima što sjajno guraju u Europskoj ligi, zalud im i to što su u sva četiri debija pobijedili u domaćoj ligi kad su izgubili utakmice s Goricom, Lokomotivom i Vukovarom i u kratko vrijeme od tri boda prednosti do kojih su došli pobjedom u Splitu u utakmici u kojoj u bili dominantni, došli su lošom igrom do tri boda zaostatka za Hajdukom.

Napomenuli smo da su plavi bili dominantni na Poljudu, ali u velikoj većini HNL utakmica to nije bio slučaj i pisali smo o tome da su rezultati bili bolji od igre. I too je moralo doći na naplatu, sad plavi plaćaju cijenu takvoj igri.

Da, teren u Vukovaru bio je loš i Dinamo nije mogao igrati svoju igru, ali zašto onda nije imao plan B? Pa ako vidiš da po tom terenu ne možeš iznositi loptu od golmana i preko stopera, da im lopta zapinje, skače, ne ide u u željenom smjeru, onda nešto moraš imati spremno. Znalo se da taj teren nije dobar, ali na njega je Dinamo izašao nespreman i platio ceh. Koliko li su samo lopti pogubili u tom lošem iznošenju, iz toga su i primili pogodak.

Na svoju žalost, s druge su strane imali i nesreću da na klupi Vukovara sjedi Čabraja, trener koji zna kako igrati u takvim utakmicama, koji je čvrsto držao srednji blook i onda znao izaći visoko i pritisnuti plave koji su se u tome pogubili. Nisu u Dinamu znali promijeniti igru, pa eko ne ide kroz pas igru, onda izađi više, stavi dva visoka napadača koja imaš, igraj duge lopte na njih koji će ih spuštati i onda s tom pomaknutom sredinom uzimati te lopte i nešto napraviti. Pa i na silu ako ne ide drukčije.

Nadalje, trener Kovačević je promijenio sedam igrača od utakmice s Malmöom, no većina tih 'novih' igrača u posljednje vrijeme nije imali značajniju minutažu, očito su ostali bez forme. Da, tražilo se od Kovačeviča više rotacija jer ima veliki kadar igrača, ali on je taj koji mora znati tko mu je u kakvoj formi, tko je dosad dobro podnosio klupu, a tko je 'uvrijeđena frajla'.

Kovačević u svoj trenerskoj karijeri nije imao problema s nezadovoljnim igračima, oni koji nisu igrali nisu širili negativu. Ali, u Varaždinu i Koprivnici sigurno nije imao toliko igrača koji su došli kao pojačanja, koji su skupo plaćeni i koji imaju veliki ego.

Dinamova svlačionica nije više jedinstvena kao što je bila, sve je više podjela, puno je nezadovoljnih, a onda je Kovačević dio tih nezadovoljnih sad poslao na travnjak i dobio je 'frišku figu', dobio je bolni poraz i s pravom trpi kritike.

Sve dosad navedeno krimen je trenera, ali nikako se ne smije amnestirati ni igrače. Oni koji su dobili priliku nisu ju iskoristili, Villar, Perez-Vinlöf, Galešić nisu bili dobri, a pogotovu je kritike zaslužio Vidović, ostavio je dojam uvrijeđene veličine koja sad mora igrati u nekakvim Vinkovcima, a u Europi ga nema ni blizu. Pa, svi vi dečki, morali bi poginuti kad dobijete priliku, ovako je jako teško očekivati da ćete ju dobiti tako skoro.

Tužno je bilo gledati ovakav Dinamo, u sredini je igrao samo Bennacer koji jednostavno nije imao kome dati loptu kad bi i napravio višak na centru, svi su stajali negdje po terenu uglavnom kao voštane figure, kao da nikad nisu čuli za igru bez lopte.

No, dvije trećine krivnje za ovakvu predstavu idu na račun trenera jer ovako loša partija više nije slučajni uzorak, slabe partije u HNL-u postale su kontinuitet, a znamo da ni u plavim kancelarijama nisu bili sretni s izdanjima Dinama ni kad se pobjeđivalo. I trener mora pronaći rješenja u igri na postavljenu suparničku obranu.

Kovačević pod hitno mora uvesti reda u svlačionicu, ako ima trulih 'jabuka u kištri' onda ih treba odstraniti, ako za to ima ovlasti, jer polako truju i ostale, a to sad dolazi na naplatu. Iza rezultata se plavi više ne mogu skrivati, tu mislimo na HNL, jer su rezultati izostali i ne treba čuditi ako su se svi alarmi u Maksimiru već upalili i ozbiljno razmišljaju što i kako dalje jer ovaj skupi projekt ozbiljno se klima.