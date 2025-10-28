Dinamo u Europi bez desnog beka: Pravila ne dozvoljavaju ni promjenu Valinčića

Moris Valinčić ozlijedio se u porazu Dinama na gostovanju kod Vukovara u 11. kolu HNL-a. Desni bek Modrih iskrivio je stopalo te će zbog te ozljede morati pauzirati oko šest tjedana te će propustiti sljedeće tri utakmice Dinama u Europskoj ligi što je veliki problem za Marija Kovačevića budući da je Valinčić jedini desni bek prijavljen za to natjecanje.

Dinamo neće moći ni prijaviti zamjenskog igrača koji bi mogao pokriti Valinčićevu poziciju u Europskoj ligi, barem ne u jesenskom dijelu sezone. UEFA dozvljava promjene u zapisniku ligaškog dijela svojih natjecanja u slučaju ozljeda, ali tek nakon šestog kola, a mora se raditi i o težoj ozljedi koja bi igrača odvojila od terena na minimalno 60 dana.

Dinamo tako u kadru igrača za Europsku neće imati pravog desnog beka barem do sedmog kola kada bi Valinčić trebao biti dostupan ili će moći ubaciti drugog igrača kao zamjenu. U kadru su još mladi Noa Mikić koji ove sezone još nije igrao, a čini se kako je Ronael Pierre-Gabriel u potpunosti otpisan.

Sljedeći protivnik Modrih u Europi je Celta Vigo koja u četvrtak šestog studenog gostuje na Maksimiru, a potom mu slijedi gostovanje kod Lillea 27. studenog. Valinčić bi se u kadar trebao vratiti tek nakon domaće utakmice protiv Betisa 11. prosinca, a Plavima nakon toga slijede još utakmica sa Steauuom na Maksimiru i Midtyjllandom u gostima.