PIŠE EDI DŽINDO

Navijači krive medije za napise o "atomskom Dinamu", nisu ni svjesni koliko su u krivu

Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
28.10.2025.
u 10:28

Ono što kreatori tih komentara zaboravljaju jest činjenica da su i oni sami pričali o "atomskom Dinamu" prije nekoliko tjedana, kad su plavi i u HNL-u i u Europskoj ligi držali prva mjesta na ljestvicama

Nakon Dinamove apsolutne blamaže u Vinkovcima u 11. kolu HNL-a 1:0 porazom protiv Vukovara, komentari na društvenim mrežama su u najmanju ruku zanimljiva pojava. Međutim, jedan narativ kojeg je nogometna publika kreirala je posebno zapao za oko, a tiče se medijske prezentacije Dinama. 

"A pisali ste ovog ljeta da Dinamo ima dvije jedanaestorke koje mogu osvojiti naslov prvaka, nije li vas sada sram", otprilike tako glase mnogobrojni komentari publike upućeni prema predstavnicima sedme sile. Ono što kreatori tih komentara zaboravljaju jest činjenica da su i oni sami pričali o "atomskom Dinamu" prije nekoliko tjedana, kad su plavi i u HNL-u i u Europskoj ligi držali prva mjesta na ljestvicama. 

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Poanta je da je u kontekstu tog vremena bilo smisleno pisati velike hvalospjeve. U nogometu nema baš puno filozofije, kao što ima recimo u politici. Dok političari u politici često mogu "izmuljati" se van iz problema, u nogometu toga baš i nema jer je rezultat vrlo jasno i vrlo decidirano mjerilo. Stoga je računica u nogometu vrlo jednostavna; ako su rezultati vrhunski, onda momčad zaslužuje hvalospjeve, a ako su rezultati loši, onda momčad zaslužuje kritike. 

Nijedan novinar nije pisao o "dominantnom Dinamu", a da pritom nije imao pokriće za to, barem u trenutku pisanja teksta. Primjerice, prije kiksa od Lokomotive Dinamo je imao učinak od devet pobjeda, jednog remija i jednog poraza u 11 utakmica, a od tih pobjeda dvije su bile europske, protiv Fenerbahčea i Maccabija. S takvim tadašnjim učinkom iza sebe, logično je da kao posljedica idu pohvale.

Da se ne shvatimo krivo, Dinamo danas, nakon tri velika kiksa u prvenstvu, zaslužuje svaku najoštriju kritiku. Međutim, vrlo je besmisleno, pa čak i neinteligentno ponašanje nogometne publike koja sada upire prstom u medije, a 99 posto istih tih koji sada to rade su isto pričali i pisali o Dinamu kao i ti sami mediji. Vrlo vjerojatno su ti navijački hvalospjevi bili čak i glasniji od onih novinarskih, naravno u periodu kad je Dinamu išlo dobro. 

Zaključno možemo bez zadrške reći da je ovaj narativ publike totalno promašen. Kad gledate poante i zaključke koji se donose u medijskim tekstovima, one su fokusirane isključivo na trenutak u kojem se nalazimo. S tim na umu, poprilično je nepošteno izvaditi nečiji citat i koristiti ga dva-tri tjedna kasnije, jer ti citati su bili striktno fokusirani na tadašnju situaciju i iz te perspektive su točni i istiniti. To što se situacija u međuvremenu promijenila, to nije krivica novinara niti bi oni trebali biti smatrani kao 'nostradamusi'. Zapravo, priča gotovo pa i ne može biti jednostavnija. Iz rujanske perspektive je svaki hvalospjev Dinamu bio u pravu, što ne znači da mora biti i iz današnje perspektive. 

Ključne riječi
nogomet analiza Vukovar Navijači HNL Dinamo

