Dinamova legenda u šoku: U Petrinji sam doživio sam kataklizmičke prizore

Uz Petrinju su vezana i dvojica poznatih vratara Marjan Mrmić i Marijan Vlak. Trener vratara u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, 55-godišnji Mrmić, živi u Varaždinu, a dio svoje karijere proveo je u petrinjskoj Mladosti. Mrmić je, inače, rođen u Sunji, a u Petrinji živi obitelj njegove supruge.

– Teško mi je gledati prizore iz Petrinje, razoreni centar grada, dramatično spašavanje ljudi ispod ruševina. Kuća suprugine obitelji je na kilometar-dva udaljena od središta grada i nije pretrpjela znatnija oštećenja. Ponešto je u kući razbijeno, stradao je dimnjak, ali kuća je u uporabljivom stanju. Šogor i šogorica su u strahu, noć su proveli u automobilu, a punica Marija Tomičić istoga je dana došla k nama u Varaždin i tu će ostati neko vrijeme dok se situacija u Petrinji ne smiri – dodao je Mrmić.

Legendarni Dinamov vratar i trener Marijan Vlak javio nam se iz svoje rodne Petrinje.

– Kada sam došao u Petrinju, doživio sam kataklizmičke prizore. Zatekli ste me u kući moga tasta, 89-godišnjega Mate Damjanovića. On živi sam i bio je u kući za vrijeme potresa. Doživio je šok, pretrpio strah, ali srećom nije ozlijeđen. Kuća mu nije stradala u potresu, jer ju je on, građevinac po struci, napravio, kako se kaže, po “pe-esu”. No na sljedećih nekoliko dana ipak će otići iz Petrinje i boraviti kod šogora u Vukovini – kazao nam je Vlak.

U razrušeni grad, iz Zagreba, najvećom brzinom pohitao je Vlado Lisjak. Olimpijski pobjednik iz daleke 1984. danas je direktor hrvačkih reprezentacija pa ga je razorni potres zatekao na poslu u Zagrebu, ali mislima je bio u Petrinji gdje živi s obitelji i gdje mu supruga radi u Gavriloviću. Kako mu je tamošnji stan oštećen, odlučio je obitelj privremeno preseliti u obližnju vikendicu.

I dvostruki olimpijac Stipe Damjanović morao se iseliti iz Petrinje.

– Razorni potres zatekao nas je u stanu. Dok se treslo, zavukli smo se pod jedan štok, a kada se smirilo, istrčali smo iz zgrade koja je nadrapala. Curi voda, padaju cigle.

S obzirom na to da su kćeri od 17 i 9 godina pod velikim stresom, a u njihovoj će zgradi i statičari imati posla, Stipe je prihvatio ponudu prijatelja iz Zagreba pa je odvezao obitelj u glavni grad. A on se u utorak vratio na stratište da pomogne mami i sestri.