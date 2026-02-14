Naši Portali
za sve zaljubljene

RECEPT DANA Savršen za Valentinovo: Čokoladni kolač sa 'skrivenim' srcem

@natalija_mysticcakes
VL
Autor
Ana Hajduk
14.02.2026.
u 07:05

Jedna kriška dovoljna je da shvatite zašto ova torta uvijek postaje glavna tema razgovora.

Na prvi pogled djeluje kao slastičarska čarolija rezervirana za profesionalce, no ova čokoladna torta skriva vrlo jednostavnu tajnu. Ispod bogatog kakao biskvita i sjajnog ganachea krije se preslatko ružičasto srce koje svaku krišku pretvara u malo iznenađenje. Idealan izbor za Valentinovo, rođendane ili bilo koju prigodu kada želite poslužiti kolač koji će izazvati iskreno oduševljenje za stolom. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte! 

Sastojci (kalup 27 × 10 cm):

Ružičasti biskvit:

  • 175 g maslaca
  • 150 g šećera
  • Prstohvat soli
  • 3 jaja
  • 1 žličica arome vanilije
  • 175 g oštrog brašna
  • 1 žličica praška za pecivo
  • Ružičasta prehrambena boja

Kakao biskvit:

  • 175 g maslaca
  • 150 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • Prstohvat soli
  • 3 jaja
  • 1 žličica arome ruma
  • 150 g oštrog brašna
  • 35 g kakaa
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 1 žlica mlijeka

Ganache krema:

  • 100 ml slatkog vrhnja
  • 80 g čokolade za kuhanje

Priprema: Za ružičasti biskvit omekšali maslac, šećer i sol miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane lagana i pjenasta. Dodajte jaja, jedno po jedno, miksajući nakon svakog dodavanja. Umiješajte vaniliju. Brašno i prašak za pecivo lagano umiješajte špatulom, a zatim dodajte ružičastu boju. Količinu prilagodite željenoj nijansi. Kalup obložite papirom za pečenje, ulijte smjesu i pecite na 180 °C, 45 – 50 minuta. Provjerite čačkalicom. Pečeni biskvit kratko ohladite pa izvadite iz kalupa i ostavite da se potpuno ohladi.

Kakao biskvit: Maslac, šećer, vanilin šećer i sol kratko izmiksajte. Dodajte jaja i miksajte dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte aromu ruma. Dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, zatim mlijeko. Miksajte na najmanjoj brzini samo dok se sastojci ne povežu. Smjesu ostavite sa strane.

Ohlađenom ružičastom biskvitu odrežite krajeve. Narežite ga na kriške debljine oko 2 cm. Rezačem u obliku srca izrežite srca iz svake kriške. Kalup ponovno obložite papirom za pečenje. Na dno rasporedite nekoliko žlica kakao smjese. Ružičasta srca složite uspravno, jedno uz drugo, u čvrsti niz po sredini kalupa. Lagano ih pritisnite da budu stabilna. Preostalu kakao smjesu rasporedite oko i preko srca. Najlakše je koristiti slastičarsku vrećicu ili vrećicu za zamrzavanje s odrezanim vrhom kako biste popunili sve praznine. Pecite na 180 °C, 45 – 50 minuta. Ohladite u kalupu nekoliko minuta, zatim izvadite i potpuno ohladite.

Ganache krema Slatko vrhnje zagrijte do vrenja, maknite s vatre i dodajte nasjeckanu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete glatku kremu. Ohladite na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku dok se ne stegne. Prije ukrašavanja ganache kratko umutite mikserom za prozračniju teksturu. Premažite tortu ili dekorirajte po želji. Tortu čuvajte u hladnjaku, ali je prije rezanja ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Tako će ganache omekšati, a tekstura kolača biti savršeno nježna.
Ključne riječi
Valentinovo Čokoladni kolač sa 'skrivenim' srcem recept dana recept

