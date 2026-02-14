RECEPT DANA Savršen za Valentinovo: Čokoladni kolač sa 'skrivenim' srcem

Na prvi pogled djeluje kao slastičarska čarolija rezervirana za profesionalce, no ova čokoladna torta skriva vrlo jednostavnu tajnu. Ispod bogatog kakao biskvita i sjajnog ganachea krije se preslatko ružičasto srce koje svaku krišku pretvara u malo iznenađenje. Idealan izbor za Valentinovo, rođendane ili bilo koju prigodu kada želite poslužiti kolač koji će izazvati iskreno oduševljenje za stolom. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte!

Sastojci (kalup 27 × 10 cm):

Ružičasti biskvit:

175 g maslaca

150 g šećera

Prstohvat soli

3 jaja

1 žličica arome vanilije

175 g oštrog brašna

1 žličica praška za pecivo

Ružičasta prehrambena boja

Kakao biskvit:

175 g maslaca

150 g šećera

1 vanilin šećer

Prstohvat soli

3 jaja

1 žličica arome ruma

150 g oštrog brašna

35 g kakaa

1 žličica praška za pecivo

1 žlica mlijeka

Ganache krema:

100 ml slatkog vrhnja

80 g čokolade za kuhanje

Priprema: Za ružičasti biskvit omekšali maslac, šećer i sol miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane lagana i pjenasta. Dodajte jaja, jedno po jedno, miksajući nakon svakog dodavanja. Umiješajte vaniliju. Brašno i prašak za pecivo lagano umiješajte špatulom, a zatim dodajte ružičastu boju. Količinu prilagodite željenoj nijansi. Kalup obložite papirom za pečenje, ulijte smjesu i pecite na 180 °C, 45 – 50 minuta. Provjerite čačkalicom. Pečeni biskvit kratko ohladite pa izvadite iz kalupa i ostavite da se potpuno ohladi.

Kakao biskvit: Maslac, šećer, vanilin šećer i sol kratko izmiksajte. Dodajte jaja i miksajte dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte aromu ruma. Dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, zatim mlijeko. Miksajte na najmanjoj brzini samo dok se sastojci ne povežu. Smjesu ostavite sa strane.

Ohlađenom ružičastom biskvitu odrežite krajeve. Narežite ga na kriške debljine oko 2 cm. Rezačem u obliku srca izrežite srca iz svake kriške. Kalup ponovno obložite papirom za pečenje. Na dno rasporedite nekoliko žlica kakao smjese. Ružičasta srca složite uspravno, jedno uz drugo, u čvrsti niz po sredini kalupa. Lagano ih pritisnite da budu stabilna. Preostalu kakao smjesu rasporedite oko i preko srca. Najlakše je koristiti slastičarsku vrećicu ili vrećicu za zamrzavanje s odrezanim vrhom kako biste popunili sve praznine. Pecite na 180 °C, 45 – 50 minuta. Ohladite u kalupu nekoliko minuta, zatim izvadite i potpuno ohladite.

Ganache krema Slatko vrhnje zagrijte do vrenja, maknite s vatre i dodajte nasjeckanu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete glatku kremu. Ohladite na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku dok se ne stegne. Prije ukrašavanja ganache kratko umutite mikserom za prozračniju teksturu. Premažite tortu ili dekorirajte po želji. Tortu čuvajte u hladnjaku, ali je prije rezanja ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Tako će ganache omekšati, a tekstura kolača biti savršeno nježna.