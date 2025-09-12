Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
PROSLAVLJENI VATRENI

Štimac žestoko udario po Hajduku, a izjava o Bruni Petkoviću će odjeknuti u cijeloj Hrvatskoj

Mostar: Predstavljen novi trener HSK Zrinjski, Igor Štimac
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
12.09.2025.
u 16:45

Kratko se dotaknuo i svog Hajduka te ga usporedio sa sadašnjim klubom Zrinjskim.

Legendarni hrvatski reprezentativac Igor Štimac i trenutni trener mostarskog Zrinjskog, 14. rujna gost je emisije Sport nedjeljom, a među brojnim temama dotaknuo se i rastanka Brune Petkovića od Dinama. Kratko se dotaknuo i svog Hajduka te ga usporedio sa sadašnjim klubom Zrinjskim. 

- Je li Zvone doveo Dinamo u situaciju u kojoj se treba rezati klubski budžet ili su igrači na čelu s kapetanom Brunom? Ne, apsolutno. S druge strane, Bruno nije imao ni ugovor ni ništa, iako u cijelosti za ono praktično nije igrao, a najvažniji je igrač. E sad, naravno, ozljede su tu, nisu one krivica ni Brunina, ni Zvonina, ni klupska, ni sve, ali treba biti realan u odnosu na to. I ako je zavjerovati, a nema razloga ne vjerovati ono što mi je Zvone rekao, da je Bruno bio u zadnjoj godini ugovora, da mu je on ponudio manji ugovor, ali na još dvije godine. Gledaj, ja bih na Bruninom mjestu u tom trenutku to odmah prihvatio. Zato što bih s tim činom pokazao da prihvaćam svoju odgovornost u trenutku u kojem se klub našao i mojom krivicom kao kapetan i netko tko je najodgovorniji za svlačionicu - izjavio je Štimac.

- Ali financijski ne bih umanjio svoju vrijednost jer bih dobio produženje ugovora. Pa još znajući koliko možeš zaraditi s Dinamom kroz bonuse i ovo i da ostaješ kući. Ja bih drugačije gledao na cijelu situaciju. Ne bih gledao kao na degradaciju. I ne bih u prvom redu tražio vrijeme za odgovor. Jer bih došao na taj sastanak spreman s mogućim scenarijima. Dakle, očito, Bruno nije došao spreman na sastanak s različitim scenarijima - rekao je proslavljeni vatreni. 

Štimac se kraju dotaknuo i svog Hajduka, o kojem nije previše lijepih riječi. Usporedio je svoj Zrinjski i Hajduk kazavši da je Zrinjski šampionska momčad, a to Hajduk nije: 'Zrinjski je odmah u bok Dinama i Rijeke'.

HNL Dinamo Hajduk Igor Štimac

Komentara 1

LA
Lav
18:24 12.09.2025.

Pitajte u Metkoviću za njega, pametnome dosta.

