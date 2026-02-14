Očekuju vas sudbinski susreti i velike odluke, a jednom znaku život se mijenja iz korijena
Dan zaljubljenih 2026. godine donosi astrološki koktel intenzivnih emocija, karmičkih lekcija i neočekivanih preokreta. S Mjesecom u Jarcu i snažnim utjecajem Plutona, ljubav nije samo slatkorječiva, već zahtijeva iskrenost, strukturu i duboku transformaciju. Saznajte što zvijezde šapuću vašem znaku.
Ovan: Saturnov ulazak u vaš znak donosi vam osjećaj nove snage i usmjerenosti. Osjećate se spremnima za preuzimanje vodstva i donošenje važnih odluka. Ambicija je naglašena, no u financijama izbjegavajte impulzivne poteze. U ljubavi, praktične geste i iskrena komunikacija vrijedit će više od velikih obećanja. Moguće je da ste nedavno bili previše fokusirani na sebe, pa je ovo dan da pokažete dragoj osobi da vam je uistinu stalo.
Bik: Stabilnost i napredak su ključne riječi za vas, no nemojte se previše čvrsto držati očekivanja. Energija Vodenjaka traži od vas da malo popustite kontrolu. Mogući su iznenadni preokreti vezani uz putovanja. U ljubavi, vaš vladar Venera u spoju s Plutonom donosi važne i duboke razgovore o budućnosti veze. Moguće je pomirenje s nekim iz prošlosti, ali samo ako se temelji na potpunoj iskrenosti.
Blizanci: Vaš um je danas aktivniji od srca. Naglasak je na suradnji i komunikaciji, a timski rad na poslu donosi sjajne rezultate. U ljubavi, vaš šarm privlači pažnju, no izbjegavajte davanje obećanja koja niste sigurni da možete ispuniti. Moguće je da će vam se u misli vratiti netko iz prošlosti; umjesto impulzivnog slanja poruke, zastanite i razmislite. Pripazite na financijske detalje.
Rak: Ovo je za vas prilično ozbiljan dan. Utjecaj Jarca aktivira vaše polje partnerstva, tražeći odgovornost i dosljednost. Emocionalna sigurnost vam je važna, ali danas je trebate potražiti u konkretnim djelima, a ne samo riječima. Ako postoji nešto neizrečeno između vas i partnera, moglo bi nježno isplivati na površinu. Vjerujte svojoj intuiciji, ona će vas nepogrešivo voditi.
Lav: Kreativnost i samoizražavanje su u prvom planu, no Ketu u vašem znaku čini vas pomalo tišim i introspektivnijim u pitanjima srca. Možda nećete osjećati potrebu za privlačenjem pažnje, što je znak osobnog rasta. Autentičnost će produbiti postojeće veze. Ako ste slobodni, mogao bi vas privući netko tko je više intelektualan nego blještav. Moguće je iznenađenje vezano uz posao ili zdravlje.
Djevica: Produktivnost i fokus su naglašeni, a vaša posvećenost detaljima donosi pohvale na poslu. U ljubavi, praktični i mali znakovi pažnje danas govore više od grandioznih romantičnih gesti. Za vas se završava jedan dugogodišnji ciklus u odnosima, što donosi osjećaj olakšanja i spremnosti za novu vrstu emocionalne slobode. Tražite ljude koji odgovaraju vašoj suosjećajnoj prirodi.
Vaga: Ravnoteža i komunikacija su ključne. Vaš urođeni smisao za diplomaciju danas dolazi do izražaja, no s Venerom pod utjecajem Vodenjaka i vi žudite za više prostora i iskrenosti u odnosima. Mogući su manji prekidi u kućnoj rutini. U ljubavi, svjesni ste da se jedna faza bliži kraju, ali to otvara vrata potpuno novom i uzbudljivom početku.
Škorpion: Intenzitet je vaše srednje ime, a današnja astrološka slika to samo pojačava. Snažan utjecaj vašeg vladara Plutona donosi stratešku strast, ali i moguću borbu za kontrolu. Odaberite ranjivost umjesto dominacije. Istina izlazi na vidjelo, što može potpuno transformirati vašu trenutnu vezu. Budite oprezni jer je ovo za vas blago nezgodan dan, stoga pazite na sve što govorite i radite.
Strijelac: Zračite entuzijazmom i optimizmom, što vas pokreće prema vašim ciljevima. Ipak, pokušajte ostati prizemljeni i ne obećavajte previše. Spontane geste u ljubavi funkcionirat će najbolje. Moguće je da će se nedavno započeta veza razviti, ali suočit će se s izazovima. Pripazite na svoje financije i imovinu; mogući su neočekivani dobici, ali i gubici.
Jarac: S Mjesecom u vašem znaku, osjećate se emocionalno snažno i jasno. Točno znate što želite i ne oklijevate u donošenju odluka koje se tiču vaše budućnosti. Mars vam daje samopouzdanje da preuzmete inicijativu, no pazite da ljubav ne pretvorite u natjecanje. Prava toplina, a ne kontrola, gradi intimnost. Prihvatite oprost koji vam se nudi, jer započinjete novi put samoljubavi.
Vodenjak: S gomilom planeta u vašem znaku, ovo je izrazito osoban i moćan dan za vas. Preispitujete što ljubav zaista znači i cijenite emocionalnu neovisnost. Društvena interakcija i vizionarsko razmišljanje donose vam inovativne prilike. Ovo je vaš trenutak, budite hrabri i preuzmite rizik! Akcija će vam se isplatiti, pogotovo u romantičnom životu. Nema više čekanja da se stvari same poslože.
Ribe: Venera u vašem znaku čini vas neodoljivo privlačnima i romantičnima. Iluzije se raspršuju i stiže jasnoća, pogotovo u ljubavnim pitanjima. Osjećat ćete se poput magneta koji privlači sve što želi. Iskoristite ovu energiju odgovorno i djelujte s namjerom. Intuicija vam je izoštrena, a ljubavni susreti mogu imati snažnu duhovnu i sudbinsku notu. Vjerujte svom unutarnjem glasu.