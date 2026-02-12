Određeni suci za sljedeće kolo HNL-a: Evo kome je pripao derbi kola

23. kolo HNL-a otvorit će u petak od 18 sati Slaven Belupo i Lokomotiva na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. HNS je danas na svojoj službenoj stranici objavio popis sudaca za tu i sve ostale utakmice ovog kola. Tako je čast otvaranja kola pripala Patriku Pavlešiću iz Duge Rese, a u VAR sobi bit će Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, a prva se igra u 15 sati na Maksimiru gdje će Dinamo dočekati Istru 1961. Tu utakmicu vodit će Mateo Erceg iz Benkovca, a u VAR sobi sjedit će najbolji hrvatski VAR sudac Ivan Bebek. Duje Strukan iz Splita sudit će utakmicu između Rijeke i Varaždina na Rujevici u subotu od 17:15, a pomoći me mu VAR sudac Ivan Matić iz Osijeka.

Nedjelja također donosi dvije utakmice, a prva se igra od 15 sati u Velikoj Gorici gdje će gostovati Vukovar. Djelitelj pravde bit će Patrik Kolarić iz Čakovca, dok će za VAR zadužen biti Mario Zebec iz Cestice. Kolo se zaključuje derbijem između posljednjeg Osijeka i durgoplasiranog Hajduka na Opus Areni. Tu će utakmicu voditi Ante Čulina iz Zagreba, a Var sudac bit će Ivan Vučković.