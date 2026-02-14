Odermatt traži zlato, Zubčić 'na glavu'; po medalju: Evo kada kreće lov na odličja

"Nadam se da ću na taj dan pronaći neku novu inspiraciju." Kazao je to Filip Zubčić uoči današnjeg nastupa (10 sati) na svojim četvrtim Zimskim olimpijskim igrama.

Tako vam je to u sportu. Kada ste u vrhunskoj formi, onda se uzdate u nju, i dobar osjećaj koji uz to ide. A kada vam baš i ne ide, onda se nadate nečemu uzvišenom i čudotvornom.

Zubo će se baciti na glavu

S obzirom na utrke u siječnju, koje često definiraju sportsku formu za veljaču i nastupe na Olimpijskim igrama ili svjetskim prvenstvima, ne može se reći da Zubina nadanja u neko malo sportsko čudo imaju čvrst oslonac.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Adelbodenu, na stazi na kojoj je u karijeri bio prilično uspješan, Zubo se nije kvalificirao za drugi lauf. Na noćnom veleslalomu u Schladmingu bio je pak 14.

No, Filip je fajter i on će se sigurno baciti na glavu pa što bude. Uostalom, na Olimpijskim se igrama ne skupljaju bodovi, već se vrednuje samo plasman tog dana. I ne bi bilo prvi put da dobijemo iznenađujuće medaljaše, jer Olimpijske igre po tome su poznate, pa nam to daje za pravo sanjariti zašto jedan od tih neočekivanih medaljaše ne bi bio upravo Filip.

No, jedan će skijaški as biti u subotu silno motiviran da pokaže kako ovo što se događalo dosad nije njegova prava slika. Naime, nakon što je u spustu bio četvrti, u superveleslalomu treći te u timskoj kombinaciji drugi, Marco Odermatt silno će željeti veleslalomsko zlato. Nije da je frustriran, ali nije ni sretan što na Igrama ne može pružiti svoje najbolje skijanje.

– Ja sam skijao dobro, ne najbolje, no kada vozite toliko utrka i kada želite pobjeđivati u više disciplina, nije lako uvijek biti na 100 posto. Bio sam četvrti, treći i drugi. Nije to tako loše – kazao je branitelj naslova olimpijskoga veleslalomskog pobjednika i uvjerljivo vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa.

Puno je kandidata za postolje

Baš kao što je to u brzim disciplinama bio Franjo von Allmen, Odermattu bi se moglo i u veleslalomu dogoditi da mu najveći rival bude sunarodnjak Louis Meillard, čovjek koji ima dvije ovosezonske veleslalomske pobjede, u Val d'Isereu i Schladmingu. Za najviše postolje kandidirat će se zacijelo i Austrijanci Marco Schwarz, koji je pobijedio u Alta Badiji, i Stefan Brennsteiner, koji je slavio u Copper Mountainu. A baš na tome američkom skijalištu dogodio se i najsvjetliji trenutak Zubčićeve sezone – treće mjesto.

Kad se nabrajaju oni koji bi mogli osvanuti na postolju, svakako su tu i norveški Brazilac Lucas Pinheiro Braathen te dvojica "fetivih" Norvežana, Henrik Kristoffersen i Atle Lie McGrath. Oni su i među vodećih sedam u veleslalomskom poretku Svjetskog kupa u kojem više od 200 bodova imaju i Talijan Vinatzher i Norvežanin Haugan. Naš je Zubčić na 20. mjestu sa 101 bodom.