Današnji datum u Dinamu je jedan od povijesnih, dolazi potvrda da se klub opet vratio narodu

Današnji datum u Dinamu je jedan od povijesnih. Naime, od 9 do 19 sati održavaju se prvi potpuno demokratski izbori u povijesti maksimirskog kluba pa tako članovi kluba prvi put preuzimaju ključnu ulogu u oblikovanju njegove budućnosti. Pravo glasa imaju sve punoljetne osobe koje su bili članovi i u prethodnoj kalendarskoj godini. Glasati se može online, gdje god se nalazili, ili fizički na stadionu Maksimir ispod zapadne tribine.

Smanjuje se s 13 na 9

Na izborima se bira predsjednik Dinama, 50 članova Skupštine, predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te još sedam članova NO. Tih devet članova Nadzornog odbora zapravo će biti ekvivalent dosadašnjem Izvršnom odboru, koji je brojio 13 članova.

Za ove izbore kandidirala se jedna izborna lista (Dinamovo proljeće) pa je jasno da će sva mjesta u vrhuški kluba popunjavati njihovi ljudi, odnosno gotovo sva mjesta s obzirom na to da će se pet od 50 članova Skupštine birati s liste povjerenika (na toj listi je 15 kandidata, a svaki glasač može zaokružiti petoricu). Prvih pet povjerenika s najviše glasova ući će u Skupštinu.

Sigurno je da će Dinamo dobiti novog predsjednika kluba, bit će to Zvonimir Boban, koji trenutačno obnaša funkciju predsjednika Uprave. Novom funkcijom objedinit će ulogu predsjednika Uprave i predsjednika kluba. To znači da Velimir Zajec više neće biti predsjednik kluba. Vidjet ćemo hoće li Zeko u skoroj budućnosti možda dobiti ulogu počasnog predsjednika, kao što je to slučaj u brojnim europskim klubovima. Nakon svega što je učinio kao glavni predvodnik promjena, tu funkciju svakako zaslužuje.

Dinamo u uglednom društvu

Što se pak tiče samog kluba, neće se tu nešto bitno promijeniti u odnosu na trenutačno funkcioniranje. Najvažnija promjena jest ta da će sada baš svi predstavnici Skupštine biti izabrani voljom naroda, odnosno članova, kojih je s jučerašnjim danom bilo nešto manje od 61.000. No njih 28.215 ima pravo glasa, odnosno zadovoljava kriterij da su imali članstvo u 2024. godini te ga obnovili u 2025., zaključno s 5. rujna.

A tih 61.000 članova zapravo pokazuje koliko su Zajec i njegovi proljećari, a potom i Boban, Dinamo vratili navijačima. Jer prije početka promjena, u vrijeme dok su klubom još vladali Mirko Barišić i Vlatka Peras, klub je imao jedva 20 tisuća članova.

Hrvatski klub s najviše članova i dalje je Hajduk, koji je trenutačno na brojci od 117 tisuća, no nastavi li ovakvim ritmom, zagrebački klub uskoro bi mu se mogao približiti. Usporedimo li Dinamo s nekim europskim klubovima, 60-ak tisuća članova imaju Feyenoord, Roma, Lazio, PSG, Sevilla, Valencia i Rangers, što je vrlo respektabilno društvo. U svakom slučaju Dinamo se vratio narodu, a današnji izbori to će samo potvrditi.