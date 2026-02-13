Livajin ugovor zadnja je kriza koja će odrediti sudbinu ove vlasti u Hajduku

Malo je dobrih stvari kojima se posljednjih dana bave upravljačke strukture u Hajduku. Goran Vučević sportski je direktor u odlasku, već četvrti u godinu i pol dana, stigla je nova kazna za rasizam i pirotehniku, a na stolu je rasprava o novom ugovoru Marku Livaji. Posljednjih nekoliko godina Livaja je bio najbolji igrač Hajduka i priča o tretmanu kakav zaslužuje glavna je tema na kavama u splitskim nogometnim kuloarima. Livajin postojeći ugovor istječe na ljeto 2027. godine. Ovih je dana objavljena informacija da je Nadzorni odbor kluba stopirao potpisivanje novog, znatno manjeg ugovora s Livajom. Razlog je taj što si Hajduk više ne može priuštiti Livajin ugovor.

Uzajamna odanost

Nije dugo trebalo da tu priču demantira Ljubo Pavasović Visković, predsjednik Hajdukova Nadzornog odbora. Splitski odvjetnik sa zagrebačkom adresom prozvao je Livajina menadžera Vincenza Cavalierija...

Vedran Ćorluka nakon ždrijeba Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Iz meni nejasnih razloga Vincenzo Cavaliere plasirao je lažnu informaciju da je Nadzorni odbor odbio produžiti ugovor Marka Livaje. Cavaliere jako dobro zna da to nije istina i da se takvo što nikada nije dogodilo. Bez obzira na ovo, ponovo treba naglasiti da će se vodeći ljudi Hajduka prema Marku Livaji odnositi s najvećim mogućim poštovanjem zbog svega što je dao, daje i što će dati Hajduku. Naravno da pitanje njegova ugovora mora biti riješeno prije ulaska u posljednju godinu trajanja te će svi u Hajduku biti apsolutno posvećeni zajedničkom cilju nastavka suradnje – istaknuo je Ljubo Pavasović Visković.

Drugačiji stav upravljačkih struktura niste ni mogli očekivati. Znaju oni jako dobro koliko im Livaja znači u svakom smislu, a najviše pred Torcidom. Bez takve kohezije, priča bi bila na puno klimavijim temeljima. No, očito je da Hajduku treba nova financijska stabilizacija, odnosno, nepopularna sintagma o rebalansu proračuna. Livajin aktualni ugovor istječe 2027. godine i prema njemu zarađuje 1,2 milijuna eura neto. Prijedlog novog ugovora, navodno, podrazumijeva smanjenje za 500 tisuća eura.

Uzajamna odanost na relaciji Livaja – Torcida nikada nije bila upitna, a i klub je dobar dio svoje strategije, ne samo nogometne, već i poslovne zasnivao upravo na Livaji. Sada je samo stvar procjene je li Marko Livaja spreman za još jedan labuđi pjev i vjerojatno posljednji pokušaj osvajanja naslova prvaka. Takav bi ga scenarij sigurno svrstao u ikone novije Hajdukove povijesti. Ili je ta priča u ovom trenutku neizvediva zbog niza okolnosti. A rješenje priče o njegovu ugovoru sasvim će sigurno odrediti kojim će putem krenuti karijere aktualne Hajdukove vlasti.

No, ono što je pred Hajdukom donosi još veće izazove. Jer, na primjeru Gorana Vučevića, ne ulazeći u njegove kompetencije, zasluge i ulogu u procesima, jasno se vidi da je Hajduk daleko od ozbiljnog sustava u kojem se stalno priča o stabilizaciji. Jer, za stabilan razvoj kluba ključna je stabilna sportska i upravljačka struktura.

Smijenili 43 trenera

Ovo je još jedna u nizu kriznih situacija u Hajduku na koje smo posljednjih godina navikli gotovo stalno. Mijenjaju se upravljačke strukture, treneri, direktori... Hajduk je od zadnjeg naslova promijenio 43 trenera, 17 sportskih direktora, 13 predsjednika, 42 člana Nadzornog odbora... Jasno je da upravljačke strukture nisu znale hladno reagirati u zahtjevnim razdobljima krize i potezi koje su donosili nerijetko su poništavale i neke dobre stvari.

Nadalje, ostaje pitanje kako će se postojeća situacija s Livajom odraziti na manevarski prostor koji ima Gonzalo Garcia u svom upravljanju svlačionicom. O tome se također svašta pričalo posljednjih mjeseci, a nudile su se teze o njegovu potpunom antagonizmu s Livajom koji se ‘ne uklapa u njegov sustav’. No, zna i Garcia koliko bi mu snažan adut bio Livaja u formi iz nekih njegovih prethodnih sezona. Pitanje je samo može li Livaja doći na tu razinu. U posljednje dvije utakmice to nije potvrdio. Garcia je za sada siguran, jer ga, među ostalim, štiti klauzula po kojoj mu klub, u slučaju prijevremenog otkaza mora isplatiti otpremninu u iznosu od 18 plaća, što je oko milijun eura. Naravno da će se trener s takvim ugovorom ‘praviti mrtav’!