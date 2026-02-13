Poraz od Istre pokazao se kao prekretnica sezone za Dinamo, Kovačević: Nećemo kalkulirati, ima vremena do Genka

Dinamov trener Mario Kovačević svoje je zacijelo najteže dane na klupi Dinama proživljavao nakon poraza od Istre. Taj je poraz nad njegov status stavio velike upitnike. Možda su ponešto tih upitnika skinuli sami igrači Dinama koji su nakon tog poraza dugo ostali u svlačionici i sat vremena otvoreno razgovarali te su tako očito pokazali da su i oni, a ne samo trener, krivi za krizu u kojoj se momčad našla.

Istra je bila prekretnica

Nakon svega se na druženju s navijačima oglasio i predsjednik Zvonimir Boban te svima poručio da Kovačević ostaje trener. Kovačević je tako preživio najtežu krizu, ali nakon toga plavi su se dignuli, poslije tog bodovnog zaostatka za Hajdukom, s tim minusom od četiri boda sve je krenulo nabolje. Istina, trener maksimirske momčadi i dalje dobiva kritike zbog igre njegove momčadi, ali je činjenica da je danas situacija u Maksimiru daleko bolja nego prije tih nekoliko mjeseci i spomenutog poraza od istarskog prvoligaša koji je u ozbiljnoj borbi za treće mjesto.

No Dinamo danas drži prvo mjesto na tablici, ima pet bodova više od Hajduka, ušao je u nokaut-fazu Europske lige i izgleda mnogo bolje nego u to vrijeme kad ga je tresla ozbiljna kriza. No, plavi se sutra od 15 sati ponovno sreću s Istrom, nimalo laganim suparnikom i na Valentinovo, na dan kad je vraćeno ime Dinamo prije 26 godina, tražit će nova tri boda, novi korak prema osvajanju naslova prvaka, osnovnog cilja maksimirskog kluba, važnijeg i od Europske lige u kojoj sljedećeg tjedna nastavljaju natjecanje.

U međuvremenu je Dinamo malo raščistio svlačionicu, nema tu više Villara, Mudražije, Ljubičića, Kulenovića, Jakirovića, Živkovića, malo su se i promiješale 'karte' u udarnom sastavu Zagrepčana, ali u svakom slučaju danas mirnije žive nego početkom studenoga kad su upisali taj spomenuti poraz od Istre na tom gostovanju.

– Dobro je stanje u našoj svlačionici, imali smo dosta miran tjedan. Radili smo najviše na onome što nam je nedostajalo na Rujevici u utakmici s Rijekom. Dečki rade dobro, nemamo ni ozljeda, svi se polako vraćaju osim Bennacera, svi su nam u konkurenciji. Očekujem tešku utakmicu, ali igramo na našem Maksimiru, tu nam igraju samo pobjede – rekao je trener Dinama Mario Kovačević uoči današnje utakmice s istarskim prvoligašem.

– Proljeće smo dobro otvorili, posebice na Maksimiru. Doma smo protiv FCSB-a i Vukovara stvarali mnogo prilika, zabili čak sedam golova, tako želimo i nastaviti. Neće biti lagano, Istra igra jako dobro, bore se za Europu. Dobili su nas u Puli, dok su Hajduk i Varaždin svladali u gostima, imaju dosta dobrih igrača, ali iskaču Marešić, Prevljak, Lončar... Svjesni smo njihove kvalitete, ali vjerujem u naše dečke, jedva čekam sutrašnju utakmicu. Imamo veliki sportski motiv, želimo im vratiti za onaj poraz u Puli – dodao je trener maksimirske momčadi.

Vraća se i Lisica

Strateg Dinama uobičajeno nije želio otkriti sastav s kojim će danas krenuti u susret s momčadi iz Pule.

– Nemamo zašto kalkulirati. Uvijek kažem kako nam je HNL najvažniji, daleko je četvrtak i Genk, o tome ćemo razmišljati kasnije. O sastavu ćemo odlučiti poslije zadnjeg treninga. Drago mi je što je Lisica u punom pogonu, konkurirat će za sutrašnju utakmicu.

Podsjetimo, Mateo Lisica već je dugo izvan kadra, udaljila ga je mononukleoza, ali sad se i on oporavio od te neugodne bolesti i pojačat će konkurenciju na desnom krilu, no tek ćemo vidjeti u kojoj će ga mjeri koristiti Kovačević u susretu protiv Mateova bivšeg kluba.

Prijelazni rok još nije završio, bar ne u našoj ligi, te u još nekima. I dalje je moguć odlazak Ivana Nevistića s obzirom na to da vjerojatno neće imati ozbiljniju minutažu nakon dolaska Dominika Livakovića.

– O dolascima nemam nešto konkretno reći, redovito komuniciram s ljudima u klubu koji su zaduženi za te stvari. Ja sam spreman na sve, a zadovoljan sam s onima koje imam na raspolaganju – kazao je Mario Kovačević.

Susret Dinama i Istre igra se u subotu od 15 sati na stadionu Maksimir.