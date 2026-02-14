Prošle godine Vučiću je pozlilo u SAD-u, i vratio se u Srbiju: Cure novi detalji što se to događalo iza kulisa

Richard Grenell bivši američki veleposlanik, direktor nacionalne obavještajne službe i jedan od najglasnijih Trumpovih saveznika, doživio je dramatičan pad u karijeri. Nakon godina ambicioznih pokušaja da se probije u sam vrh administracije, sada je "prognan" na čelo Kennedy Centra za izvedbene umjetnosti, gdje se suočava s planovima za dvogodišnje zatvaranje ustanove radi masovne renovacije. Prema detaljnom izvješću Daily Maila Grenellov pad započeo je sukobom s Susie Wiles, Trumpovom šeficom osoblja Bijele kuće, koju su izvori opisali kao "ledenu kraljicu" koja ga "duboko mrzi". Ključni incident dogodio se na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2024. godine. Grenell je navodno žestoko vikao na Wiles jer nije dobio jedno od glavnih mjesta u programu govora. "Vikao je na Susie i rekao joj: 'Ti si razlog zašto ćemo izgubiti ove proklete izbore!'" – rekao je izvor blizak Bijeloj kući. Sukob je bio toliko intenzivan da je Wiles bila na rubu suza. Taj trenutak, prema više izvora, "zapečatio je njegovu sudbinu". Grenell je demantirao svađu i tvrdio da je s Wiles u prijateljskim odnosima. Čak je nazvao Daily Mail i rekao da će Wiles potvrditi da priča nije istinita, no Wiles nikada nije to komentirala. Kasnije je Grenell naglo prekinuo razgovor s novinarima kada su ga ponovno kontaktirali.

Ključni sukob s Rubiom i Wiles Grenellov pad ubrzao se u vanjskoj politici, posebno oko Venezuele. Kao "posebni predsjednički izaslanik" za Venezuelu, Grenell je zagovarao "pragmatičan" pristup – pregovore, oslobađanje zatvorenika i naftne sporazume umjesto promjene režima. Međutim, državni tajnik Marco Rubio i Wiles favorizirali su "maksimalni pritisak" i vojnu opciju, što je na kraju dovelo do šokantnog hvatanja Nicolása Madura.

Izvori kažu da je Rubio, uz Wilesinu podršku, "izbacio" Grenella iz portfelja za Venezuelu. Grenell se tijekom kampanje 2024. navodno ulizivao pomoćnicima u Mar-a-Lagu kako bi postao Trumpov kandidat za potpredsjednika. Grenell je navodno u svibnju 2025. dogovorio tajni sastanak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića s Donaldom Trumpom na Floridi, u Mar-a-Lagu, no do susreta nikada nije došlo. Prema izvorima Daily Maila, Trumpova šefica osoblja Susie Wiles osobno je "blokirala" sastanak, ostavivši Vučića u neugodnoj situaciji i šaljući jasnu poruku da su Grenellovi "dani honorarnog rada" pod strogim nadzorom.

Službeno objašnjenje iz Beograda bilo je da je Vučić naglo prekinuo posjet SAD-u zbog tog što mu je iznenada skočio tlak te je osjetio bol u prsima. Srpski predsjednik vratio se u Beograd, a liječnici su potvrdili da je protiv savjeta američkih doktora inzistirao na povratku kući. Grenell je na X-u napisao: "Žao mi je što smo se propustili, nadam se da je sve u redu."

Međutim, izvori bliski administraciji tvrde da je pravi razlog bio Wilesin veto dio šireg "čišćenja" Grenellovog utjecaja nakon sukoba s njom i državnim tajnikom Marcom Rubiom. Taj incident dodatno je oslabio Grenellov položaj u Trumpovom krugu, gdje ga neki opisuju kao "nemilosrdno ambicioznog" i "sebičnog". Diplomati upoznati sa situacijom kažu da se fokusirao na privatne poslove s Jaredom Kushnerom, Trumpovim zetom i osnivačem investicijske tvrtke Affinity Partners. Grenell je bio ključan posrednik u dogovoru za izgradnju luksuznog hotela i memorijalnog kompleksa u centru Beograda, na mjestu bivšeg Ministarstva obrane, uništenog u NATO bombardiranju 1999. Bivši kolege opisuju ga kao "nemilosrdno ambicioznog", "sebičnog" i "stvarno zlog", piše Daily Mail.