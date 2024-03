Dinamov solunski debakl: 'Prva krivica je na treneru. Vjerujem da mu zamjenu traže već mjesecima'

Dinamo je u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige protiv PAOK-a na solunskoj Toumbi izgubio s golemih 5:1 . Prednost od dva gola donesena s Maksimira istopila se nakon malo više od pola sata igre, a do kraja poluvremena uslijedio je preokret grčke momčadi. Drugo poluvrijeme otvorio je gol Dinama, no domaćini su novim pogotkom potvrdili ono što je bilo evidentno čitave večeri. Penal u posljednjim minutama susreta bio je samo posljednji čavao u lijesu ovosezonskih europskih ambicija zagrebačke momčadi. Katastrofalna igra zazvala je veliko nezadovoljstvo među navijačima i ponovno stavila upitnik na radni status Sergeja Jakirovića .

Premda je Velimir Zajec po svome dolasku na mjesto predsjednika rekao da Jakirović ima punu potporu, težak udarac u Solunu primorao ga je da dobro razmotri što se to događa u momčadi te koji je utjecaj trenera na ta zbivanja. Ishitrena reakcija i smjena koja će uoči završnice prvenstva šokirati momčad nije izgledna, ali informativni razgovori svakako su došli na red.

VIDEO Večernjakovi novinari o budućnosti Dinama nakon debakla protiv PAOK-a

"U Dinamu nikad nema mira... Nema ga 30 godina koliko ga pratim. Sada se dogodila jedna užasna utakmica Dinama. Svi su zakazali, trener i igrači. Odigrali su toliko lošu utakmicu da nisu zaslužili bolje od debakla", rekao je novinar Večernjeg lista, Robert Junaci.

"U ovoj se utakmici nije poklopilo ono što se uspjelo dogoditi u tri prethodne, onima protiv Betisa i prvom s PAOK-om. Dinamo je tamo igrao čvrsto, dosta defenzivno i s brzim izlascima. Ovdje je slično krenuo, ali prema naprijed ih nije bilo. Nakon toga je pao defenzivno, a PAOK je osjetio krv, krenuo po sve i dobio sve", nastavio je.

Veliko je pitanje i ono krivnje za ovako lošu izvedbu. Jakirović čitave sezone lošim rezultatima momčadi pod njegovim vodstvom izaziva ljutnju navijača, a prozivke i glasovi koji zahtijevaju njegov odlazak nisu ga niti ovog puta zaobišli.

GALERIJA Dinamo je izbačen iz Europe! Golijada PAOK-a nanijela je težak poraz plavima (5:1)

"Uvijek je prva krivica na treneru. On je pripremao utakmicu. Trebao je bolje psihološki pripremiti momčad, da ne izgledaju onako uplašeno. Ne znam jesu li se stvarno prepali atmosfere, čisto sumnjam. Jednostavno se nisu snašli u toj utakmici, nisu odigrali ono što mogu. To se tiče trenera. Drugo je što svakog pojedinačnog igrača možemo kriviti za milijun grešaka", kazao je Junaci.

Prvi put od kada je došao na klupu Dinama Jakirović je napao svoje igrače. Nakon utakmice je prozvao igrače i apostrofirao njihovu krivicu. Moglo bi to naslutiti zahlađenje odnosa u svlačionici.

"Vjerojatno je rekao istinu. Zapravo, siguran sam da to nije rekao bez veze, ali možda nije trebao. Barem ne javno. Mogao je to reći njima, pojedinačno ili u razgovoru s kompletnom momčadi. Ovako će mu vjerojatno neki zamjeriti te riječi, a to zatim kvari i odnose u svlačionici", odgovara Junaci.

VEZANI ČLANCI:

Na anketi postavljenoj na portalu Večernjeg lista, među 10 tisuća odgovora, 75 posto odgovora bilo je za opciju Jakirovićeve smjene. Pitanje je bi li to u trenutno bio dobar put za Dinamo.

"Sigurno nije dobro često mijenjati trenere jer ostaju bez kontinuiteta. Uostalom, bio bi to treći novi trener u istoj sezoni. Ozbiljan si klub to baš ne bi trebao dopustiti. Doduše, ako rezultati i igrani nisu dobri, ne možete promijeniti dvadeset igrača bez da se mijenja trener. Mislim da za to još nije vrijeme... Braem ne još ovaj tjedan..."

"Zajec je razgovarao s trenerom i nekim iskusnijim igračima. Pretpostavljam da je to bio Ademi. Kakvi će danas biti tonovi, ne možemo nagađati. Sigurno je da se treba razgovarati i pronaći zajedničko rješenje koje će svima odgovarati. Zajec je po dolasku dao svoju podršku Jakiroviću. Neće tek tako pogaziti svoju riječ. Iskusan je kao sportski direktor i trener. Zna kako je raditi taj posao i da česte smjene nisu davale dugoročne rezultate. Sigurno će dobro razmisliti prije no što se odluči za novo ime, koje vjerujem da traže već mjesecima", rekao je Junaci pa kazao tko bi mogao biti izgledna opcija da zamjeni Jakirovića na klupi:

"S imenima se nije izlazilo jer to daje svakakve konotacije. Kada je došao, Zajec je rekao da bi stao iza Igora Bišćana da je bio na mjestu trenera. On vjerojatno cijeni Bišćana, što je i rekao, ali je pitanje bi li se on vratio nakon svega. Tu je uvijek Goran Tomić. On je u Emiratima, ali vjerujem da bi ga poziv Dinama vratio kući, ali ne mogu reći da su to kandidati."

VEZANI ČLANCI:

Dinamo će se u 27. kolu Hrvatske nogometne lige susresti s Rudešom. Manji zagrebački klub uvjerljivo je zadnjeplasirana momčad prvenstvene ljestvice s tek jednom pobjedom u sezoni. Ipak, maksimirskim bi momcima to mogao biti dvosjekli mač ističe Junaci:

"Idealan je to suparnik za vratiti atmosferu, ali i idealan da se popiknete i da nakon toga smijenite trenera. Vrlo opasna utakmica za Dinamo nakon ovog debakla. Bit će vjerojatno promjena u kadru jer su se potrošili i putovali. Rudeš kakav god da je, plavi se ne smiju šaliti. Novi posrtaj i gubljenje bodova značio bi 90 posto izgubljeno prvenstvo što je, po meni, za navijače važnije. Jakirović to, teško da bi preživio. Dapače, ne znam bi li preživo da Dinamo pobijedi s minimalnom razlikom i lošom igrom."

VIDEO Velimir Zajec o prvim planovima: 'Sportski direktor je iznimno važan u klubu, potreban je čovjek koji je svjež i zna što radi'