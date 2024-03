ANKETA Treba li Jakirović dobiti otkaz nakon večerašnjeg debakla Dinama?

Bili smo opasniji, ali žao mi je što Špikić nije zabio za 3:2. PAOK bi bio u nokautu, no sve skupa je to premalo za prolazak. Propustili smo veliku prigodu. Bili smo jedini hrvatski predstavnik u ovoj fazi natjecanja. Moramo se regenerirati i pobijediti u nedjelju u prvenstvu. Riječi su to trenera Dinama Sergeja Jakirovića nakon poraza od PAOK-a.

Dinamo je doživio debakl, izgubio 5:1 i tako ispao iako je u prvoj utakmici slavio s 2:0. Stoga vas pitamo - mislite li da će Jakirović preživjeti ovaj poraz?

Podsjećamo, Jakirović je Dinamo preuzeo u osmom mjesecu nakon otkaza Igoru Bišćanu. Tada je bio trener Rijeke i napustio je Rujevicu uoči europske utakmice što su mu tamošnji navijači jako zamjerili.

S Dinamom je uspio proći do osmine finala Konferencijske lige, dok je u prvenstvu trenutačno treći s pet bodova manje i utakmicom manje od vodeće Rijeke.

Trenersku je karijeru počeo u Sesvetama, nastavio u Gorici s kojom je u sezoni 2018./2019. zauzeo peto mjesto u Prvoj HNL. Nakon kratke epizode u Mariboru načinio je podvig s mostarskim Zrinjskim kojeg je u sezoni 2021./2022. doveo do naslova prvaka Bosne i Hercegovine s čak 27 bodova više u odnosu na drugoplasiranu Tuzla City. Zatim je preuzeo Rijeku, a onda i Dinamo.

