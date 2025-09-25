Naši Portali
SJAJNA PARTIJA

Dinamov heroj: Konačno su i moje duge noge nečemu poslužile

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.09.2025.
u 08:47

"Bilo je prilično sretno, nakon dosta odbijenih lopti, a napokon su i moje duge noge nečemu poslužile. Kod drugog pogotka sam dobro ispratio udarac Hoxhe“, izjavio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo i zahvalio navijačima.

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone. Plavi ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

„Taktički smo se odlično pripremili i jednako tako odigrali utakmicu. U srednjem bloku smo bili odlični, a individualna kvaliteta naših obrambenih igrača puno puta je bila presudna. Prema naprijed smo stalno bili opasni kroz kontranapade i polukontre. Ulazili smo u šanse i zasluženo pobijedili. Moj prvi pogodak? Bilo je prilično sretno, nakon dosta odbijenih lopti, a napokon su i moje duge noge nečemu poslužile. Kod drugog pogotka sam dobro ispratio udarac Hoxhe“, izjavio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo i zahvalio navijačima.

„U svakom slučaju je utakmica bila uzbudljiva i zanimljiva za gledati, a svakako želim zahvaliti navijačima koji su bili pravi vjetar u leđa. Lakše nam je igrati kada imamo takvo navijanje. Ne bojimo se žestokog ritma, jedva ga čekamo“, zaključio je Beljo.

Zadovoljno i sretno je pobjedu komentirao i Bruno Goda.

„Sjajan je tjedan iza nas nakon pobjede kod Hajduka i sada protiv Fenerbahčea. Držali smo se plana kroz cijelu utakmicu. Znali smo što moramo raditi. Nije nas poremetio niti primljeni gol za 1-1. Po prvi puta sam igrao u Europi i sretan sam jer je sve okrunjeno pobjedom. Ulazimo u jaki ritam, ali svi smo zdravi imamo širinu“, izjavio je Goda.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
Ključne riječi
Dinamo Dion Drena Beljo

