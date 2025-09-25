'Iskreno, Dinamo me malo i iznenadio! Bili su moćni, a Boban je uspio...'

Sjajnu Dinamovu izvedbu protiv Fenerbahčea prokomentirao nam je Tomislav Dujmović, bivši hrvatski reprezentativac. Upitali smo je li ga iznenadio ovako dominantan Dinamo?



- Pa, iskreno, iznenadio me. Mario Kovačević je Fenerbahčeu suprotstavio istu momčad kao i protiv Hajduka. Bili su puni samopouzdanja, kompaktni, posloženi... Baš sam vidio moćan Dinamo. Sada se vidi s čim se u Fenerbahčeu suočio Jose Mourinho koji nije uspio riješiti sve probleme koji su očiti. Imaju dosta velikih imena, ali malo zajedničke igre. Taj njihov pritisak s trojicom visoko postavljenih igrača, bio je dosta jalov. Dinamo je lako izlazio iz njihova presinga. Turske linije nisu bile ozbiljne i na Maksimiru nisu izgledali kao top-momčad. Dinamo je bio puno bolji, posebice u prvom poluvremenu. U redu, zabio je Fenerbahče pogodak, no taj udarac je morao netko blokirati iz vezne linije. Govor tijela Dinamovih igrača bio je puno bolji, igrali su čvrsto, ulazili u duele, osvajali druge lopte, baš su izdominirali ovu utakmicu, kaže Dujmović.