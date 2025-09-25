Naši Portali
BIVŠI VATRENI

'Iskreno, Dinamo me malo i iznenadio! Bili su moćni, a Boban je uspio...'

Autor
Željko Janković
25.09.2025.
u 08:00

Miha Zajc odigrao je vrhunsku utakmicu, možda je htio i Turcima pokazati da je kod njih bio nepošteno zapostavljen - rekao nam je Tomislav Dujmović, nekadašnji hrvatski reprezentativac

Sjajnu Dinamovu izvedbu protiv Fenerbahčea prokomentirao nam je Tomislav Dujmović, bivši hrvatski reprezentativac. Upitali smo je li ga iznenadio ovako dominantan Dinamo?

- Pa, iskreno, iznenadio me. Mario Kovačević je Fenerbahčeu suprotstavio istu momčad kao i protiv Hajduka. Bili su puni samopouzdanja, kompaktni, posloženi... Baš sam vidio moćan Dinamo. Sada se vidi s čim se u Fenerbahčeu suočio Jose Mourinho koji nije uspio riješiti sve probleme koji su očiti. Imaju dosta velikih imena, ali malo zajedničke igre. Taj njihov pritisak s trojicom visoko postavljenih igrača, bio je dosta jalov. Dinamo je lako izlazio iz njihova presinga. Turske linije nisu bile ozbiljne i na Maksimiru nisu izgledali kao top-momčad. Dinamo je bio puno bolji, posebice u prvom poluvremenu. U redu, zabio je Fenerbahče pogodak, no taj udarac je morao netko blokirati iz vezne linije. Govor tijela Dinamovih igrača bio je puno bolji, igrali su čvrsto, ulazili u duele, osvajali druge lopte, baš su izdominirali ovu utakmicu, kaže Dujmović.

Ključne riječi
Tomislav Dujmović Europska liga Fenerbahče Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar nekakav
nekakav
09:17 25.09.2025.

nisam baš na strani ovih ushićenih dinamovom igrom. posjed lopte je bio 55% za fener. kad doma nemaš posjed lopte, protiv nešto bolje ekipe, onda si valjda svjestan problema.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

