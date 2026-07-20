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LOV NA LIGU PRVAKA

Dinamo želi ostati Real Madrid Uefinih kvalifikacija

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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autor
Robert Junaci
20.07.2026.
u 15:00

U 108 kvalifikacijskih utakmica Dinamo je upisao 61 pobjedu, 24 remija i 23 poraza te ima gol-razliku 203:107

Nogometaši Dinama krenuli su na svoj novi europski put, koji otvaraju u utorak u Švicarskoj protiv Thuna. Ždrijeb nije pomazio plave, bilo je puno lakših suparnika od švicarskog prvaka. No, sad treba apsolvirati taj ispit i napraviti prvi korak prema željenoj Ligi prvaka.

Dinamo je kao klub još kako iskusan u tim kvalifikacijama Lige prvaka, zapravo nema kluba u Europi koji je odigrao toliko utakmica u kvalifikacijama za elitno klupsko nogometno natjecanje. Čak 108 utakmica odigrali su plavi u kvalifikacijama Lige prvaka, daleko najviše, prvi iza njih je drugi Dinamo, onaj kijevski koji je odigrao 79 takvih susreta.

Uefini rekorderi

U tih 108 utakmica Dinamo je upisao 61 pobjedu, 24 remija i 23 poraza te ima gol-razliku 203:107. Od klubova iz regije među 15 onih koji su najviše igrali je Maribor sa 64 utakmice, Partizan sa 62 i Crvena zvezda sa 61 utakmicom u kvalifikacijama Lige prvaka.

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Dinamov suparnik u drugom pretkolu Lige prvaka takve utakmice nije igrao, oni su prvi put prvaci Švicarske, do tog su trofeja na opće iznenađenje stigli nakon što su tek ušli u prvu ligu. I to iskustvo plavih moglo biti jako važno, i ova nova plava momčad već se naigrali dovoljno europskih utakmica da bi znala kako to izgleda. Doduše, ta Kovačevićeva nije iskusila te kvalifikacijske utakmice, igrala je Europsku ligu u koju je ušla bez kvalifikacija. Doduše, ima Josipa Mišića koji je u svojoj karijeri odigrao 81 europsku utakmicu, s Osijekom, Rijekom i PAOK-om, dok je u Dinamu odigrao 64 europske utakmice, po skupinama sva tri europska natjecanja, ali i u kvalifikacijama.

Stoga ne čudi što je Uefa 2017. godine na svojim službenim stranicama, uoči tadašnjeg početka kvalifikacija napisala: Dinamo je Real Madrid Uefinih kvalifikacija te sve to potkrijepila brojkama tih nastupa, uspjeha u kvalifikacijama, a te su brojke od te 2017. i narasle do gore spomenutih vrijednosti koje će još, nadamo se, porasti u ovoj sezoni.

Plavi su dosad devet puta igrali u skupinama Lige prvaka, prvi put su se plasirali u sezoni 1998./99. da bi u skupinu elitnog natjecanja ušli i godinu nakon toga, no onda je uslijedila 12-godišnja apstinencija od Lige prvaka u koju su se vratili u sezoni 2011./12. I nakon toga su još šest puta bili u skupini Lige prvaka. Posebno su bile dojmljive pobjede nad Atalantom pod vodstvom Nenada Bjelice kada su plavi slavili s 4:0, kao i kada su godinu nakon toga igranje u skupini otvorili s 1:0 pobjedom nad Chelseajem.

Posljednji put su plavi igrali u Ligi prvaka u sezoni 2024./25., kada su iskusili taj novi ligaški format ovog natjecanja. Dakle, prođu li plavi sad uspješno tri kvalifikacijska kola i stignu do Lige prvaka, bit će im to jubilarni deseti nastup u europskoj klupskoj eliti. No, kako treneri i igrači vole reći – treba ići utakmicu po utakmicu, treba prvo preskočiti Thun pa onda razmišljati kako dalje.

Kad je o kvalifikacijama riječ, bilo je lijepih pobjeda. Najuvjerljiviji su plavi bili protiv B68 Toftira, momčadi s Farskih Otoka. Najveća drama u te dvije utakmice u sezoni 1993./94. bio je put plavih, dan prije utakmice nisu mogli sletjeti, pa su se vratili u Škotsku, a drugi dan su se uspjeli spustiti, iako je bilo riskantno. No, legendarni Ćiro Blažević inzistirao je na pokušaju da slete. I uspjeli su pa napunili mrežu domaćina. Tamo su slavili s 5:0, a onda u uzvratu u Maksimiru zabili šest komada. I tih ukupnih 11:0 najuvjerljiviji je rezultat plavih u kvalifikacijama Lige prvaka.

Najemotivnije s Partizanom

No, najemotivnija pobjeda svakako je ona iz sezone 1997./98. kada su plavi igrali protiv Partizana. Prvo su u Beogradu izgubili s 0:1, ali su bili uvjereni da su bolji i da će proći. I napravili su to spektakularno, slavili su 5:0, za momčad Marijana Vlaka po dva su pogotka postili Igor Cvitanović i Marko Viduka, te jednim pogotkom Silvija Marića. Više puta smo spominjali urlik ‘ajmooo’ Gorana Jurića u maksimirskom tunelu s kojim su ionako preplašeni igrači Partizana još više izgubili na sigurnosti.

Rezultatski među najveće pobjede spada i ona nad Hapoel Beer Shevom, kada je momčad Nenada Bjelice slavila s 5:0. S dvaput po 4:0 u kvalifikacijama je Dinamo slavio protiv Sheriffa i Astane, važne su bile pobjede nad Celticom (3:0) kao i u play-offu Lige prvaka kada su plavi kod kuće slavili nad Qarabağom s 3:0 i u gostima s 2:0 potvrdili ulazak u taj novi format Lige prvaka.

Najteže poraze u kvalifikacijama Lige prvaka plavi su doživjeli od Arsenala u Maksimiru, kada je londonska momčad slavila s 3:0, a istim je rezultatom u Zagrebu ranije slavio i Milan. Najšokantniji poraz svakako je od Sheriffa, kada su plavi u play-offu izgubili s 3:0 i ostali bez Lige prvaka.

U prošloj je sezoni Dinamo u Europskoj ligi igrao promjenjivo, neke je utakmice uvjerljivo dobio, neke i uvjerljivo izgubio. No, bio je to još period u kojem se momčad uigravala jer je gotovo cijela promijenjena, jer je stigao i novi trener. No, na proljeće su plavi bili uvjerljivi i raspucani, rušili su rekorde i stigli do dvostruke krune. E sad bi to trebalo nastaviti, bude li tako, vjerujemo da mogu preskočiti Thun, a onda i prepreke koje budu stizale.

Ključne riječi
Kvalifikacije Liga prvaka Real Madrid Dinamo

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