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'TEŽAK TEREN'

Junak Dinama nakon lošeg starta sezone za plave: 'Umjetna trava nije opravdanje'

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Kjetil Waber / SPP
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 22:34
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Moramo gledati naprijed, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo tamo biti bolji. Na kraju moramo biti zadovoljni što smo dali gol i što je ostalo neriješeno

Nogometaši Dinama s razočaranjem napuštaju Švicarsku. U prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka remizirali su sa švicarskim prvakom Thunom 1:1, a bili su na rubu poraza. Domaćin je poveo u 20. minuti, a plavi su izjednačili u 86. sjajnim pogotkom Slovenca Mihe Zajca.

Upravo je Dinamov strijelac dao svoj dojam cijele utakmice:

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili

- Moramo se prilagoditi umjetnoj travi, nije to izgovor. Znali smo što nas očekuje, moramo bolje odigrati kakva god trava bila. Moramo gledati naprijed, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo tamo biti bolji. Na kraju moramo biti zadovoljni što smo dali gol i što je ostalo neriješeno. Htjeli smo više, prvo poluvrijeme smo mogli odigrati bolje. Specifičan je teren, a i oni su nezgodna ekipa. Bilo nam je teško, ali kasnije smo bili puno bolji i šteta što nismo više zabili.

Okrenuo se potom i protivniku:

- Znali smo da će biti teško jer je to prva utakmica. Imaju dva napadača, igraju specifičan nogomet, bili smo loši na dugim loptama i onda je sve teže. Znali smo da ne smijemo izgubiti glavu, bili smo mirni i to smo pokazali. Kad povučemo crtu, mislim da moramo biti zadovoljni.

Uzvrat je na Maksimiru 28. srpnja.
Ključne riječi
Miha Zajc Thun Dinamo

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