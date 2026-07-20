Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVI IZ HNL-A

Dinamo čestitao svom bivšem igraču na naslovu: 'Olmić je svjetski prvak'

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
20.07.2026.
u 14:20

Olmo je u Dinamo stigao kao tek 16-godišnjak iz Barcelonine škole nogometa 2014. godine te se u Zagrebu zadržao šest godina

Hrvatski nogometni prvak čestirao je svom bivšem igraču Daniju Olmu osvajanje naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom naglasivši kako je Olmo prvi igrač koji je nastupao u HNL-u i ponio naslov.

"Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi ikad igrač iz HNL-a koji je ponio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca!", objavio je Dinamo.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili

Olmo je u Dinamo stigao kao tek 16-godišnjak iz Barcelonine škole nogometa 2014. godine te se u Zagrebu zadržao šest godina prije transfera u RB Leipzig. Prije dvije godine se vratio u svoju matičnu Barcelonu.

U needjeljnom finalu u kojem je Španjolska sa 1-0 svladala Argentinu Olmo je bio u početnoj postavi "furije" za koju je dosada upisao 58 nastupa i postigao 12 pogodaka.
Ključne riječi
SP 2026. Dani Olmo Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!