Dinamo čestitao svom bivšem igraču na naslovu: 'Olmić je svjetski prvak'

Hrvatski nogometni prvak čestirao je svom bivšem igraču Daniju Olmu osvajanje naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom naglasivši kako je Olmo prvi igrač koji je nastupao u HNL-u i ponio naslov.

"Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi ikad igrač iz HNL-a koji je ponio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca!", objavio je Dinamo.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Olmo je u Dinamo stigao kao tek 16-godišnjak iz Barcelonine škole nogometa 2014. godine te se u Zagrebu zadržao šest godina prije transfera u RB Leipzig. Prije dvije godine se vratio u svoju matičnu Barcelonu.

U needjeljnom finalu u kojem je Španjolska sa 1-0 svladala Argentinu Olmo je bio u početnoj postavi "furije" za koju je dosada upisao 58 nastupa i postigao 12 pogodaka.