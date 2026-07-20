VIDEO Kovačević otkrio dvojbe oko sastava uoči teškog ispita na startu sezone: 'Prve utakmice znaju biti zeznute'

Pripreme su gotove, a nova sezona je pred vratima. Momčad Dinama tako danas putuje u Švicarsku gdje ju u srijedu očekuje prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka protiv tamošnjeg prvaka Thuna što će ujedno plavima biti i prva utakmica ove sezone.

Protivnik definitivno neće biti lagan, a plavima bi problem mogla stvarati i umjetna trava na kojoj će morati igrati. Zasigurno su i to uzeli u obzir kod pripreme utakmice. U Švicarskoj će tražiti nastavak sjajne forme koja ih je krasila u drugom dijelu prošle sezone. Utakmicu je najavio trener plavih Mario Kovačević.

- Svjesni smo važnosti utakmice i snage protivnike. Nisu oni slučajno osvojili švicarsku ligu koja je dosta zahtjevna. Znamo da nas čeka teško gostovanje, teška utakmica, ali dobro smo se pripremili zadnjih mjesec dana - rekao je Dion Drena Beljo.

- Mijenjali su dosta, ali sigurno će i dalje biti dobri. Bit će puno trke, puno agresije, puno dugih lopti ja bih rekao - dodao je.

Jeste gledali finale SP-a?

- Jesam i moram priznati da sam navijao za Španjolsku. Drago mi je zbog Olma i zbog Španjolaca koje imamo u momčadi. Rekao bih zaslužena pobjeda Španjolske.

Hoće li umjetna trava biti problem?

- Ne sjećam se kad sam zadnji put igrao na njoj. Trebat će nam vremena da se prilagodimo.

Potom je pred novinare stao i trener Mario Kovačević:

- Ja sam prije svega zadovoljan pripremama i što su svi zdravi. Jedva čekamo utakmicu, za to smo radili cijele sezone. Dobro smo se pripremili i dobro smo skautirali protivnike. Bit će malo teže zbog umjetne trave. Ove prve utakmice ionako znaju biti malo zeznute. Idemo odigrati najbolje što možemo.

Ima li kakvih dvojbi oko sastava?

- Imam, ali uglavnom se zna sve. Na jednoj utakmici uigravali smo tu jednu momčad, ali moguće da dođe do promjena.

Komentar na finale SP-a?

- Zaslužena pobjeda Španjolske, svima nam je drago.

Uzvrat protiv Thuna na rasporedu je 29. srpnja na Maksimiru.