Argentina i Španjolska u novom finalu? Procurili mjesto i datum velikog uzvrata

Tek dva dana nakon što su se sastali u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva, krenule su priče o novom susretu Španjolske i Argentine. Furija je slavila na stadionu MetLife u New Yorku i postala prvak sviijeta, ali dvije reprezentacije još uvijek trebaju odigrati Finalissimu - utakmicu prvaka Europe i Južne Amerike.
Veliki dvoboj trebao se odigrati 27. ožujka u Kataru, na stadionu Lusail, ali je otkazan zbog napete političke i ratne situacije u to vrijeme. Katar se ponovno ponudio za domaćinstvo spektakla između dvije ponajbolje reprezentacije svijeta. Informaciju je prenio ESPN, ali još ju nisu potvrdile ni UEFA ni CONMEBOL.Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili
Termin odigravanja utakmice još nije poznat. Trenutačno se razmatra reprezentativna stanka između devetog i 17. studenog, ali Španjolska tada ima obveze u Ligi nacija - utakmice protiv Češke i Engleske. U svakom slučaju, čini se da bi se Finalissime trebalo održati i to na spomenutom Lusailu.
Riječ je o natjecanju između prvaka Europe i Južne Amerike koje se prvotno zvalo Kup Artemija Franchija. Dugo se nije održavalo da bi ga potom 'oživjeli' 2022. utakmicom Argentine i Italije u kojoj su slavili Gaučosi s 3:0.