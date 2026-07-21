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FINALISSIMA

Argentina i Španjolska u novom finalu? Procurili mjesto i datum velikog uzvrata

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
James Lang/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 18:36
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Veliki dvoboj trebao se odigrati 27. ožujka u Kataru, na stadionu Lusail, ali je otkazan zbog napete političke i ratne situacije u to vrijeme

Tek dva dana nakon što su se sastali u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva, krenule su priče o novom susretu Španjolske i Argentine. Furija je slavila na stadionu MetLife u New Yorku i postala prvak sviijeta, ali dvije reprezentacije još uvijek trebaju odigrati Finalissimu - utakmicu prvaka Europe i Južne Amerike.

Veliki dvoboj trebao se odigrati 27. ožujka u Kataru, na stadionu Lusail, ali je otkazan zbog napete političke i ratne situacije u to vrijeme. Katar se ponovno ponudio za domaćinstvo spektakla između dvije ponajbolje reprezentacije svijeta. Informaciju je prenio ESPN, ali još ju nisu potvrdile ni UEFA ni CONMEBOL.

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Termin odigravanja utakmice još nije poznat. Trenutačno se razmatra reprezentativna stanka između devetog i 17. studenog, ali Španjolska tada ima obveze u Ligi nacija - utakmice protiv Češke i Engleske. U svakom slučaju, čini se da bi se Finalissime trebalo održati i to na spomenutom Lusailu.

Riječ je o natjecanju između prvaka Europe i Južne Amerike koje se prvotno zvalo Kup Artemija Franchija. Dugo se nije održavalo da bi ga potom 'oživjeli' 2022. utakmicom Argentine i Italije u kojoj su slavili Gaučosi s 3:0.
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Finalissima argentinska nogometna reprezentacija Španjolska nogometna reprezentacija

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