Argentina i Španjolska u novom finalu? Procurili mjesto i datum velikog uzvrata

Tek dva dana nakon što su se sastali u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva, krenule su priče o novom susretu Španjolske i Argentine. Furija je slavila na stadionu MetLife u New Yorku i postala prvak sviijeta, ali dvije reprezentacije još uvijek trebaju odigrati Finalissimu - utakmicu prvaka Europe i Južne Amerike.

Veliki dvoboj trebao se odigrati 27. ožujka u Kataru, na stadionu Lusail, ali je otkazan zbog napete političke i ratne situacije u to vrijeme. Katar se ponovno ponudio za domaćinstvo spektakla između dvije ponajbolje reprezentacije svijeta. Informaciju je prenio ESPN, ali još ju nisu potvrdile ni UEFA ni CONMEBOL.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Termin odigravanja utakmice još nije poznat. Trenutačno se razmatra reprezentativna stanka između devetog i 17. studenog, ali Španjolska tada ima obveze u Ligi nacija - utakmice protiv Češke i Engleske. U svakom slučaju, čini se da bi se Finalissime trebalo održati i to na spomenutom Lusailu.

Riječ je o natjecanju između prvaka Europe i Južne Amerike koje se prvotno zvalo Kup Artemija Franchija. Dugo se nije održavalo da bi ga potom 'oživjeli' 2022. utakmicom Argentine i Italije u kojoj su slavili Gaučosi s 3:0.