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LJETNI MERCATO

Livakovićev agent pregovara s dva kluba: Dinamo ima jaku konkurenciju

Slavlje nogometaša Dinama nakon pobjede u finalu kupa
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 19:36
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Dinamo je već poslao ponudu od tri milijuna eura fiksne odštete i još milijun kroz bonuse koju je Fener odbio

Dominik Livaković napustit će Fenerbahče ovog ljeta, toliko je jasno. Ono što nije poznato, za sada, su financijski uvjeti njegovog transfera ni u kojem će klubu nastaviti karijeru. Zna se da ga zagrebački Dinamo želi vratiti u svoje redove, ali i da ga prate neki klubovi iz inozemstva. Dva su kluba dosad povukla konkretne poteze da ga dovedu.

Tako tvrdi turski insajder Yağız Sabuncuoğlu ističući kako su se igračevi zastupnici našli s čelnicima Dinama i Torina kako bi pronašli način da Livaković napusti Istanbul. Dinamo je već poslao ponudu od tri milijuna eura fiksne odštete i još milijun kroz bonuse koju je Fener odbio, a sada se sve ozbiljnije uključuje i Torino.

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Situaciju oko hrvatskog reprezentativnog vratara prate i Crystal Palace te Celtic. Čini se kako je za sada Dinamo prvi favorit, upravo zbog igračeve želje da se vrati, ali uvijek je moguće da ga neki drugi klub nagovori da se predomisli. Nešto se u tome svemu pita i Fenerbahče koji će zasigurno prihvatiti financijski najveću ponudu. Plavi će se morati namučiti žele li vratiti Livakovića na Maksimir, a pitanje je hoće li uopće u tome uspjeti.
Ključne riječi
Torino Dominik Livaković Dinamo

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