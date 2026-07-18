Dinamo pronašao brazilskog napadača i sve dogovoriom, a onda odustao. Evo koga su plavi kupili umjesto njega

Dinamo je tražio napadača, našao ga je u Brazilcu Junioru Brumadu, igraču danskom Midtjyllanda i sve s njim dogovorio, trebao je doći na zimu kao sloboni igrač, ali se Brazilac teško ozlijedio i možda izgubio cijelu sljedeću sezonu zbog puknuća prednjih križnih ligamenata. No, i kad su s njim već sve dogovorili, plavi su tražili još jednog napadača, zna se da Bakrar odlazi u Egipat, a da će na zimu i na ljeto 2027. biti velika potražnja za Dionom Drena Beljom.

Dinamo je pokušao dovesti napadača Istre, 31-godišnjeg Smaila Prevljaka i s njim su navodno plavi sve dogovorili, ali se nisu dogovorili s Istrijanima oko odštete. Iako napadač nije u 'cvijetu mladosti', a ugovor mu ističe sljedće godine, pulski je klub po mišljenju Dinama tražio previše. Stoga su plavi odustali od cijenkanja i okrenuli se dugrom napadaču.

Dinamo je tako sve dogovorio oko dolaska napadača Lokomotive, Aleks Stojaković seli u Maksimir za, nagađa se, 750.000 eura. Riječ je o slovenskom igraču kojem su tek 22 godine koji je u Lokomotivi pokazao veliki potencijal. Za klub s Kajzerice u HNL-u je zaigrao u 34 susreta i pritom zabilježio učinak od osam pogodaka i dvije asistencije, a u kupu je u tri utakmice četiri puta tresao suparničke mreže.

Stojaković je dosad igrao za slovenski Rudar, pa u Kurilovcu, Brinju, Jarunu i na kraju u Lokomotivi. Dinamu je zanimljiv jer može igrati i na krilnoj poziciji i pojačati konkurenciju na toj poziciji kad se zna da Bakrar odlazi.