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Francuz koji je odveo Haiti na Svjetsko prvenstvo dobio novi posao u Africi

FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti
Brett Davis/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 16:10

Nakon što je odveo Haiti na SP poslije više od pola stoljeća, sada ima novi posao na drugom kontinentu

Francuski nogometni stručnjak Sebastien Migne (53), koji je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu vodio Haiti, već je pronašao novi posao te je postao izbornik Gabona.

Migne je pomogao Haitiju kvalificirati se na prvo SP nakon 52 godine, ali je u skupini s Brazilom, Marokom i Škotskom pretrpio tri poraza. Za Mignea je ovo povratak u afrički nogomet jer je ranije već vodio Kongo, Keniju i Ekvatorijalnu Gvineju, a na prošlom SP u Katru je bio pomoćni trener u reprezentaciji Kameruna.

Francuski nogometni stručnjak Sebastien Migne (53), koji je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu vodio Haiti, već je pronašao novi posao te je postao izbornik Gabona. Migne je pomogao Haitiju kvalificirati se na prvo SP nakon 52 godine, ali je u skupini s Brazilom, Marokom i Škotskom pretrpio tri poraza. Za Mignea je ovo povratak u afrički nogomet jer je ranije već vodio Kongo, Keniju i Ekvatorijalnu Gvineju, a na prošlom SP u Katru je bio pomoćni trener u reprezentaciji Kameruna.
Ključne riječi
SP 2026.

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