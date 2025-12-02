Dinamo produžio ugovor s oktrićem sezone: Evo koliko ostaje na Maksimiru

Noa Mikić napokon je dobio svoje mjesto u momčadi Dinama nakon što se ozlijedio Moris Valinčić. Iako je prezentiran kao ogroman talent na poziciji desnog beka, donedavno je minute dobivao na kapaljku pa je u dvije utakmice prošle sezone skupio tek 20-ak minuta. Isto je bilo i na početku ove sezone, a nakon što se ispostavilo da Kevin Theophile-Catherine i Mateo Lisica ne mogu pokriti Valinčićevu poziciju, povjerenje je dobio 18-godišnji Varaždinac.

Mikić je tu priliku dobro iskoristio te spojio tri utakmice u kojima je na terenu proveo svih 90 minuta, uključujući i utakmicu s Lilleom u Europskoj ligi. Pokazao je u tih 270 minuta o kolikom se potencijalu radi i posao je odradio i više nego dobro. Odlučio ga je zato Dinamo nagraditi novim ugovorm, piše tportal.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Aktualni mu je vrijedio do lipnja 2027., a danas je produžio suradnju s plavima za još godinu dana. Mikić se Dinamu pridružio još 2014. u dobi od samo sedam godina.

Standardni je član hrvatskih mlađih selekcija te već ima dset nastupa za hrvatsku U-19 reprezentaciju.